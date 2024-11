Prawybory w KO: Wiadomo, kogo wesprze Dariusz Joński. "To wielki format polityka"

- Mamy cztery partie po kilkadziesiąt tysięcy członków, poddajemy pod ogromną debatę, który z nich ma większe szanse. Robimy to jako jedyni. To są najbardziej istotne wybory i od nich wiele zależy – lepiej zapytać kilkadziesiąt tysięcy osób i zaangażować ich w tę debatę na temat wybory niż robić to jak PiS i Jarosław Kaczyński, który decyzje podejmuje sam - stwierdził Joński.

Europoseł KO podkreślił, że „Radosław Sikorski jest świetnym ministrem spraw zagranicznych, świetnym dyplomatą”. - Jest doskonale przygotowany do tej funkcji. Ale jeśli chodzi o prezydenta, to Rafał Trzaskowski to jest wielki format polityka - dodał.

Joński o starcie Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich: Nie jest niespodzianką. Ja wierzę, że to kandydat KO będzie prezydentem

W środę lider Polski 2050 Szymon Hołownia potwierdził, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Polityk podkreślił między innymi, że choć tworzył „wspaniały ruch”, czyli Polskę 2050, jest i pozostanie niezależny, bo nie będzie miał żadnego premiera, który zadzwoni do niego jako prezydenta i powie mu: jesteś prezydentem nominowanym i wybranym przez partię, więc rób to i to.

- Szymon Hołownia nie jest niespodzianką, bo był cały czas w sondażach uwzględniany i mówił, że może wystartować - powiedział Joński. - Uważam, że musimy ze sobą współpracować. Niech każdy w I turze przedstawi swój pomysł na Polskę, ale w II turze – w ramach kandydata bloku 15 października – musimy się wspierać - dodał. - Tego oczekuje nasz elektorat – musimy się wspierać i poprzeć, żeby to było dobitne, żeby wyborcy o tym wiedzieli. To jest pewien klucz do sukcesu. Ja – patrząc na sondaże – wierzę, że kandydat KO będzie prezydentem - podkreślił europoseł KO.