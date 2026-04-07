– Kiedy trwają wojny o wymiarze globalnym, w których Polska nie jest stroną, nie uczestniczy, a w których uczestniczą nasi sojusznicy – mam na myśli Amerykanów, żeby było jasne – to powinniśmy zachować wstrzemięźliwość, dlatego że wpływu na przebieg tych wojen nie mamy żadnego, a napięcie jest ogromne – mówił we wtorek Bosak w Radiu ZET.

Zdaniem polityka Konfederacji „w Waszyngtonie narasta frustracja związana z brakiem jasnego rezultatu, który umożliwiałby zakończenie tej wojny (USA i Izraela z Iranem – red.) i wyjście z twarzą. W tej sytuacji, moim zdaniem, szczególnie ci, którzy stoją na czele państwa, ze zbyt wyrazistymi komentarzami nie powinni się wychylać, dlatego że trwa casting na kozła ofiarnego – ocenił.

Krzysztof Bosak: Donald Trump szuka kozła ofiarnego

– Widać już, że Trump szuka kozła ofiarnego, którego będzie mógł obwinić o to, że to wszystko wygląda inaczej niż sobie wyobrażał. To mogą być sojusznicy, to mogą być inne państwa. Moim zdaniem w interesie Polski jest to, żebyśmy z tą aferą, z tą awanturą nie mieli nic wspólnego – dodał Bosak.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że prezydent RP Karol Nawrocki i jego otoczenie „przyjęli jasną opcję proamerykańską, bardzo jasną, bardzo zdecydowaną”. – Wiadomo, że prezydentura Trumpa jest z kolei szalenie proizraelska. W związku z czym, moim zdaniem, jeżeli się chce zajmować w tej chwili stanowisko bardzo protrumpowskie, to jest to stanowisko jednocześnie proizraelskie – stwierdził.

O godz. 2.00 w nocy z wtorku na środę polskiego czasu upływa termin ultimatum prezydenta USA wobec Iranu. Donald Trump wielokrotnie w ostatnich dniach ostrzegał, że jeżeli do tego czasu Teheran nie zakończy blokady Cieśniny Ormuz, Amerykanie zaatakują irańskie elektrownie i mosty.

Artykuł jest aktualizowany.