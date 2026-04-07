Dotychczas negocjacje ze strony amerykańskiej prowadził specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Teraz – jak twierdzi agencja Fars – USA mają proponować Iranowi odsunięcie go od negocjacji, ze względu na „jego bliskość z kręgami Beniamina Netanjahu”, premiera Izraela.

J.D. Vance przejmie negocjacje z Iranem? Wiceprezydent USA był sceptyczny wobec ataku na ten kraj

Fars podaje, że odpowiedzialność za negocjacje z Iranem miałby przejąć wiceprezydent USA J.D. Vance. Vance jest zwolennikiem polityki izolacjonistycznej. Wiceprezydent USA miał należeć do tych osób z otoczenia Trumpa, które wyrażały się z dużym sceptycyzmem o rozpoczęciu wojny z Iranem. Vance rozpoczyna 7 kwietnia dwudniową wizytę na Węgrzech.

Według powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej agencji Trump ma zabiegać o porozumienie z Teheranem, o czym miałyby świadczyć kontakty nawiązane z Iranem przez „pięciu przywódców przyjaznych (Iranowi) państw” oraz osiem zagranicznych służb wywiadowczych. Wszystkie te kontakty mają wiązać się z sygnalizowaniem możliwości zawieszenia broni w wojnie, którą USA i Izrael prowadzą przeciwko Iranowi od 28 lutego.

Wymiana ognia między USA, Izraelem a Iranem - stan na 6 kwietnia Foto: PAP

Z informacji irańskiego źródła wynika, że strona amerykańska obawia się skokowych wzrostów cen paliwa w przyszłym tygodniu. Wzrost cen ropy na światowych rynkach to najbardziej dotkliwa obecnie dla globalnej gospodarki konsekwencja wojny USA i Izraela z Iranem. Blokada Cieśniny Ormuz przez Iran w odwecie za atak amerykańsko-izraelski doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach – obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba płacić ponad 111 dolarów, o 50 proc. więcej niż przed wojną. W normalnych warunkach przez wody Cieśniny Ormuz przepływa ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską.

Iran miał odrzucić propozycję zawieszenia broni

Doniesienia agencji Fars pojawiły się w momencie, gdy upłynąć ma przedstawione przez Donalda Trumpa ultimatum ws. odblokowania Cieśniny Ormuz – jeśli Iran nie odblokuje jej do godziny 2.00 w nocy czasu polskiego 8 kwietnia, wówczas USA mają rozpocząć ataki na irańską infrastrukturę krytyczną – mosty i elektrownie. Wcześniej pojawiła się informacja, że Iran odrzucił propozycję zakładającą 45-dniowe zawieszenie broni, co miałoby dać czas na wynegocjowanie układu pokojowego. Teheran ma domagać się natychmiastowego, trwałego zakończenia wojny. Z kolei CNN podawała, że na 45-dniowe zawieszenie broni nie zgodził się Trump.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian pisze, że jest gotów zginąć w obronie ojczyzny

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian w dniu, w którym mija ultimatum Trumpa napisał w serwisie X, że już 14 milionów Irańczyków, w tym on sam, zgłosiło się na ochotnika, by oddać życie w wojnie z USA i Izraelem. To dwukrotnie większa liczba ochotników gotowych do udziału w wojnie, niż ta podawana wcześniej przez irańskie media państwowe. „Byłem gotów, jestem i będę gotów oddać moje życie za Iran” – napisał Pezeszkian.

Wcześniej pojawiła się informacja, że Alireza Rahimi, sekretarz Najwyższej Rady ds. Młodzieży i Nieletnich Iranu, wezwał we wtorek rano irańską młodzież do formowania „żywych łańcuchów” wokół elektrowni w całym kraju. Takie łańcuchy mają się zacząć formować 7 kwietnia o godzinie 14.00.