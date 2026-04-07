O przyjęcie rezolucji stara się Bahrajn, który sprawuje obecnie rotacyjne przewodnictwo w Radzie. Przed skierowaniem treści rezolucji pod głosowanie przygotowane zostało kilka wersji dokumentu, w związku z tym, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prawem weta dysponują Chiny i Rosja (oba państwa utrzymują bliskie relacje z Iranem, który blokuje Cieśninę Ormuz w odwecie za atak USA i Izraela na swoje terytorium).

Blokada Cieśniny Ormuz doprowadziła do kryzysu paliwowego

W wyniku zablokowania Cieśniny Ormuz przez Iran doszło do skokowego wzrostu cen ropy na rynkach. Obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba płacić ok. 111 dolarów, o około 50 proc. więcej niż przed wojną. W normalnych warunkach przez wody Cieśniny Ormuz przechodzi 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. Iran groził, że jest w stanie doprowadzić do tego, by cena ropy na rynkach wzrosła nawet do 200 dolarów za baryłkę.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Odblokowania Cieśniny przez Iran domaga się Donald Trump – prezydent USA grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, Stany Zjednoczone zaatakują infrastrukturę krytyczną w tym kraju – mosty i elektrownie. Termin ultimatum postawionego przez Teheran Waszyngtonowi mija 7 kwietnia wieczorem.

Co znalazło się w projekcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. Cieśniny Ormuz?

Najnowsza wersja rezolucji ws. Cieśniny Ormuz, którą Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zająć się dziś o godzinie 17 czasu polskiego, nie zawiera – jak ujawnił Reuters – żadnego upoważnienia do użycia siły w celu zapewnienia ochrony transportu morskiego w Cieśninie Ormuz.

Zamiast tego w projekcie rezolucji pojawia się zapis, że „zdecydowanie zachęca ona państwa zainteresowane korzystaniem ze szlaków żeglugi w Cieśninie Ormuz do koordynowania wysiłków o obronnej naturze, adekwatnych do okoliczności, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi w Cieśninie Ormuz”.

Takie działania – jak czytamy w rezolucji – mogą obejmować „eskortowanie jednostek handlowych”. Rezolucja popiera też wysiłki na rzecz „powstrzymania prób zamknięcia, zablokowania lub utrudniania międzynarodowej żeglugi przez Cieśninę Ormuz w inny sposób”.

Iran 6 kwietnia odrzucił żądanie USA dotyczące natychmiastowego odblokowania Cieśniny Ormuz

Jak pisze Reuters, zdaniem dyplomatów rezolucja w takim kształcie, nie zawierająca odniesień do użycia siły, ma większe szanse na przyjęcie, choć nadal nie jest przesądzone, czy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ znajdzie się większość do jej przyjęcia. Aby rezolucja została przyjęta „za” musi zagłosować co najmniej dziewięciu (z 15) członków, a żaden z pięciu stałych członków RB ONZ (oprócz Chin i Rosji także USA, Wielka Brytania i Francja) nie może skorzystać z prawa weta.

Chiny nie zgadzają się na zapisy w rezolucji pozwalające na użycie siły w rejonie Cieśniny Ormuz

Bahrajn, który jest popierany w staraniach o przyjęcie rezolucji przez kraje Zatoki Perskiej i USA, przedstawił 2 kwietnia projekt rezolucji, która pozwalała na wykorzystanie „wszystkich niezbędnych środków obronnych” w celu ochrony żeglugi. Jednak głosowanie nad rezolucją w takim kształcie było dwukrotnie przekładane. Chiny zasygnalizowały, że sprzeciwią się rezolucji pozwalającej na użycie siły, uznając, iż byłoby to „legitymizowanie bezprawnego i niekontrolowanego użycia siły, które nieuchronnie prowadziłoby do dalszej eskalacji sytuacji i miało poważne konsekwencje”. 5 kwietnia szef MSZ Chin Wang Yi oświadczył, po rozmowie z Siergiejem Ławrowem, szefem MSZ Rosji, że Pekin i Moskwa chcą kontynuować współdziałanie w RB ONZ i starać się wspólnie o uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Zdaniem szefa MSZ Chin kluczowe dla otwarcia Cieśniny Ormuz jest przerwanie walk na Bliskim Wschodzie tak szybko, jak to możliwe.

Iran 6 kwietnia odrzucił żądanie USA dotyczące natychmiastowego odblokowania Cieśniny Ormuz. Teheran podkreśla, że chce porozumienia o zakończeniu działań wojennych i nie zgadza się na zawieszenie broni.