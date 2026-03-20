– Tych, którzy chcieliby je sprowokować do opuszczenia Sojuszu i są przekonani, że poradzimy sobie bez USA, zapewniam, że są w błędzie. To, że USA są fundamentem bezpieczeństwa wynika z prostej rzeczy: przez 30 ostatnich lat USA wydawały trzykrotnie więcej na uzbrojenie niż cała Europa i Kanada łącznie – mówił Kosiniak-Kamysz. - Nie da się tego odrobić w rok. Europa się obudziła, także po tym wezwaniu ze Stanów Zjednoczonych. najpierw wzbudziło to oburzenie, a potem spowodowało wzrost wydatków. Polska jest liderem zmian, żadne kłody rzucane nam pod nogi nie zatrzymają nas w dążeniu do bezpieczeństwa.

Czy Polska wyśle wojsko na Ukrainę? „Nie mamy takich planów”

- To jest rozmowa o koalicji chętnych. My w tej koalicji mówimy: nie wyślemy żołnierzy na Ukrainę, tak jak nie wyślemy ich na Bliski Wschód – mówił minister. - Nie mamy takich planów, nie mamy takich zamiarów. Mamy swoje zadania na wschodniej flance NATO – obronę granicy polsko-białoruskiej, gdzie wciąż jest silna presja migracyjna.Mamy tam rozmieszczone jednostki, rozpoczęte operacje.

- Tu jest niebezpiecznie, mamy tu bardzo dużo do roboty – powiedział szef PSL.

Kosiniak-Kamysz „zainteresowany” propozycją prezydenta

W ostatnich dniach szef MON oceniał propozycję „polskiego SAFE 0 proc.” bardzo krytycznie. Mówił wprost, że projekt jest „gorszy, niż się spodziewał” i że w praktyce nie pokazuje realnych źródeł finansowania. Podkreślał, że opiera się on na zysku NBP, który albo nie istnieje, albo i tak trafia do budżetu państwa, więc w tej formie jest – jak sugerował – bardziej deklaracją niż rzeczywistym mechanizmem finansowania armii.

Jednocześnie zaznaczył, że rząd i tak będzie realizował cele programu – nawet jeśli trzeba będzie sięgnąć po inne mechanizmy.

Z drugiej strony szef MON nie odrzucał całkowicie prezydenckiej koncepcji. Zaznaczał, że jest „zainteresowany” propozycją prezydenta, bo każdy minister obrony chciałby mieć więcej niż jedno źródło finansowania wojska – uznał bowiem, że skoro NBP może wykazać się zyskami i przeznaczyć je na dofinansowanie armii, wzbogacenie środków z SAFE będzie korzystne dla wojska. Jednocześnie jednak podkreślał, że obecnie te środki są w dużej mierze „wirtualne” i wymagają doprecyzowania.