Polska ma za dużo gmin? Prof. Hausner ostrzega: Nie stać nas na to

Konieczne jest zmniejszenie liczby gmin w Polsce oraz powrót do koncepcji trzeciego etapu reformy samorządowej - powiedział prof. dr hab. Jerzy Hausner w rozmowie z Portalem Samorządowym. W przeciwnym razie gminy nie będą mogły należycie realizować usług.

Publikacja: 27.01.2026 16:20

Polski nie stać na 2,5 tys. gmin, uważa prof. Jerzy Hausner

Foto: BMH-Production / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Prof. dr hab. Jerzy Hausner – były poseł, minister i wicepremier – zauważył, że naszego kraju nie stać na utrzymywanie obecnej liczby 2,5 tys. gmin z powodu spadku ich dochodów przy jednoczesnej rosnącej skali zadań publicznych.

Konieczne zmniejszenie liczby gmin w Polsce: Diagnoza prof. Hausnera

– Ważne, by kwestie finansowe gmin określać na podstawie ich rzeczywistych możliwości. A te są inne w małych gminach, a inne w miastach, chociażby w kwestii transportu. Dobrze byłoby zatem wypracować minimalne standardy dla gmin o określonej liczbie mieszkańców – podkreślił prof. Hausner.

Zwrócił także uwagę na znaczenie współpracy międzygminnej i wspólne realizowanie zadań ustawowych. Jednocześnie wskazał, że ważniejsze od wspólnych strategii rozwoju „[…] jest tworzenie różnego rodzaju obszarów funkcjonalnych na poziomie międzygminnym, międzymiejskim, międzypowiatowym i międzywojewódzkim”.

Zapytany o problemy, z jakimi , jego zdaniem, obecnie zmagają się samorządy, wskazał na kwestię organizacji edukacji oraz skutki złego planowania przestrzennego.

– Czas powrócić do koncepcji trzeciego etapu reformy samorządowej. Taką koncepcję dekadę temu opracował kierowany przeze mnie zespół ekspertów. Przedstawiliśmy wtedy także projekty legislacyjne, przynajmniej założenia do koniecznych ustaw. Po stronie rządu i polityków poziomu krajowego ani wtedy, ani teraz nie było żadnego zainteresowania taką reformą. A szkoda – przyznał na koniec rozmowy z Portalem Samorządowym.

Czytaj więcej: Polski nie stać na 2,5 tys. gmin. Czas na poważną rozmowę o trzecim etapie reformy samorządowej

