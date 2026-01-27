Prof. dr hab. Jerzy Hausner – były poseł, minister i wicepremier – zauważył, że naszego kraju nie stać na utrzymywanie obecnej liczby 2,5 tys. gmin z powodu spadku ich dochodów przy jednoczesnej rosnącej skali zadań publicznych.

Konieczne zmniejszenie liczby gmin w Polsce: Diagnoza prof. Hausnera

– Ważne, by kwestie finansowe gmin określać na podstawie ich rzeczywistych możliwości. A te są inne w małych gminach, a inne w miastach, chociażby w kwestii transportu. Dobrze byłoby zatem wypracować minimalne standardy dla gmin o określonej liczbie mieszkańców – podkreślił prof. Hausner.

Zwrócił także uwagę na znaczenie współpracy międzygminnej i wspólne realizowanie zadań ustawowych. Jednocześnie wskazał, że ważniejsze od wspólnych strategii rozwoju „[…] jest tworzenie różnego rodzaju obszarów funkcjonalnych na poziomie międzygminnym, międzymiejskim, międzypowiatowym i międzywojewódzkim”.

Zapytany o problemy, z jakimi , jego zdaniem, obecnie zmagają się samorządy, wskazał na kwestię organizacji edukacji oraz skutki złego planowania przestrzennego.