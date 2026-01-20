– Mam nadzieję, że nowa przewodnicząca doprowadzi do uspokojenia nastrojów w partii – stwierdził też europoseł Polski 2050. Na pytanie, czy w przypadku porażki z Pauliną Hennig-Kloską Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie z nią współpracowała, Kobosko odpowiedział, że „ma taką nadzieję”. – Jak nie ma nadziei, to nie ma niczego. Nadzieję buduje na tym, że wczoraj w sposób jednoznaczny, zdecydowaną większością głosów został wybrany ten wariant, który jest moim zdaniem najlepszy – dodał.

Zdaniem Koboski inne propozycje – w tym propozycja Pełczyńskiej-Nałęcz, by obie kandydatki na przewodniczącego objęły funkcje współprzewodniczących – nie były dobre. O propozycji Pełczyńskiej-Nałęcz mówił, że „nie za bardzo sobie wyobraża taki wariant”. – My potrzebujemy klarownego przywództwa, nie podziału takiego, że przez pół dnia jedna pani ma więcej do powiedzenia, przez drugie pół dnia druga pani. Ta pani, która wygra wybory będzie ponosić pełną odpowiedzialność – stwierdził.

Jak dodał, to nowa przewodnicząca powinna zdecydować, kto z Polski 2050 powinien objąć funkcję wicepremiera w rządzie.

Michał Kobosko o Szymonie Hołowni: Po ludzku rozumiem emocje, ale lider powinien być konsekwentny

Koboskę pytano też, czy do problemów Polski 2050 przyczyniła się postawa Szymona Hołowni, który najpierw zdecydował, że nie będzie kandydował na przewodniczącego (co potwierdził jeszcze w grudniu), a po tym, jak nie udało się przeprowadzić II tury, zasugerował, iż mógłby jednak wystartować w wyborach, jeśli cały proces wyborczy zostanie powtórzony. – Ja w jakimś stopniu po ludzku rozumiem emocje targające Szymonem Hołownią. On rzeczywiście wiele przeszedł w ubiegłym roku – mówił Kobosko wymieniając w tym kontekście kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi (Hołownia zajął w nich piąte miejsce, zdobył 4,99 proc. głosów), a także konsekwencje późniejszego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana i słów Hołowni, że był namawiany przez osoby z kręgu koalicji rządzącej do zamachu stanu (chodziło o opóźnienie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do prawidłowości przeliczenia głosów oddanych w wyborach).

Europoseł dodał jednocześnie, że od lidera politycznego „można wymagać konsekwencji”.