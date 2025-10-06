Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są zarzuty Macieja Koniecznego wobec reakcji polskiego MSZ na działania Izraela?

Jakie są najpoważniejsze zarzuty posła Partii Razem wobec władz Izraela?

Co Maciej Konieczny zarzuca Beniaminowi Netanjahu?

Konieczny był pytany o reakcję polskiego MSZ na zajęcie przez Izrael jednostek wchodzących w skład flotylli Sumud, próbującej przełamać blokadę morską Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych przez władze Izraela aktywistów wchodzących w skład flotylli jest czworo Polaków, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski oraz Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich; Nina Ptak, prezeska Stowarzyszenia Nomada i Ewa Jasiewicz, dziennikarka i aktywistka. Zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnej deportacji i czekają na rozprawę przed izraelskim sądem. Polski MSZ podkreślił, że zapewnia zatrzymanym Polakom pomoc konsularną, ale jednocześnie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował, aby nie udawać się w miejsca, uznawane za niebezpieczne, ponieważ Polska „nie ma zakładników na wymianę”.

Maciej Konieczny, poseł Partii Razem: Polskie państwo zachowuje się tchórzliwie wobec Izraela

Zdaniem Koniecznego reakcja polskiego MSZ na zatrzymanie obywateli Polski jest „niewystarczająca”. – Minimum to jest wezwanie ambasadora Izraela i żądanie wyjaśnień. Mamy do czynienia z porwaniem polskich obywateli przez władze Izraela na wodach międzynarodowych – podkreślił.

– Polskie państwo zachowuje się tchórzliwie i nieadekwatnie wobec Izraela, który morduje i porywa polskich obywateli – stwierdził też Konieczny przypominając o śmierci w Strefie Gazy Damiana Sobola, wolontariusza, który zginął w Strefie Gazy 1 kwietnia 2024 r. w ostrzale konwoju humanitarnego organizacji World Central Kitchen.