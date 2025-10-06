Rzeczpospolita
Poseł Partii Razem: Izrael porywa i morduje obywateli Polski

Mamy do czynienia z porwaniem polskich obywateli przez władze Izraela na wodach międzynarodowych - mówił w rozmowie z RMF FM poseł Partii Razem Maciej Konieczny.

Publikacja: 06.10.2025 07:39

Poseł Partii Razem zarzuca Izraelowi ludobójstwo w Strefie Gazy

Foto: REUTERS/PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są zarzuty Macieja Koniecznego wobec reakcji polskiego MSZ na działania Izraela?
  • Jakie są najpoważniejsze zarzuty posła Partii Razem wobec władz Izraela?
  • Co Maciej Konieczny zarzuca Beniaminowi Netanjahu?

Konieczny był pytany o reakcję polskiego MSZ na zajęcie przez Izrael jednostek wchodzących w skład flotylli Sumud, próbującej przełamać blokadę morską Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych przez władze Izraela aktywistów wchodzących w skład flotylli jest czworo Polaków, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski oraz Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich; Nina Ptak, prezeska Stowarzyszenia Nomada i Ewa Jasiewicz, dziennikarka i aktywistka. Zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnej deportacji i czekają na rozprawę przed izraelskim sądem. Polski MSZ podkreślił, że zapewnia zatrzymanym Polakom pomoc konsularną, ale jednocześnie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował, aby nie udawać się w miejsca, uznawane za niebezpieczne, ponieważ Polska „nie ma zakładników na wymianę”.

Maciej Konieczny, poseł Partii Razem: Polskie państwo zachowuje się tchórzliwie wobec Izraela

Zdaniem Koniecznego reakcja polskiego MSZ na zatrzymanie obywateli Polski jest „niewystarczająca”. – Minimum to jest wezwanie ambasadora Izraela i żądanie wyjaśnień. Mamy do czynienia z porwaniem polskich obywateli przez władze Izraela na wodach międzynarodowych – podkreślił. 

– Polskie państwo zachowuje się tchórzliwie i nieadekwatnie wobec Izraela, który morduje i porywa polskich obywateli – stwierdził też Konieczny przypominając o śmierci w Strefie Gazy Damiana Sobola, wolontariusza, który zginął w Strefie Gazy 1 kwietnia 2024 r. w ostrzale konwoju humanitarnego organizacji World Central Kitchen. 

Na pytanie o powód takiego zachowania Polski Konieczny wskazał „strategiczny sojusz z USA”, co – jego zdaniem – można jakoś zrozumieć. Dodał jednak, że „mamy do czynienia z sytuacją, gdy kilkadziesiąt tysięcy osób zostało w Gazie zamordowanych”. – Mamy do czynienia z dziesięcioleciami nielegalnej izraelskiej okupacji – dodał. 

Konieczny zastrzegł, że Razem nie usprawiedliwia terroryzmu i działań terrorystycznych podejmowanych przez Hamas – w tym ataku na Izrael z 7 października 2023 roku, który doprowadził do wybuchu wojny w Strefie Gazy i rozpoczęcia przez Izrael operacji odwetowej. Zaznaczył jednak, że Polska nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z Hamasem, a utrzymuje je z Izraelem. 

Poseł Partii Razem: Władze Izraela otwarcie deklarują ludobójcze intencje

– Państwo Izrael wymordowało dziesiątki tysięcy cywilów w ciągu ostatnich dwóch lat – mówił Konieczny nawiązując do podawanej przez stronę palestyńską liczby ofiar śmiertelnych operacji odwetowej w Strefie Gazy (w wyniku działań militarnych Izraela w enklawie zginąć miało ponad 67 tys. osób). 

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Foto: PAP

– Państwo Izrael powinno być wykluczone ze społeczności międzynarodowej, objęte sankcjami, Polska nic w tym kierunku nie robi. Bezkarność przez lata Izraela doprowadziła do sytuacji, w której mamy do czynienia z ludobójstwem Palestyńczyków – ocenił Konieczny.

Poseł Partii Razem zarzucił też izraelskim władzom, że te „otwarcie deklarują ludobójcze intencje”. W tym kontekście wskazał na wypowiedzi ministra finansów Becalela Smotricza (lider partii Religijny Syjonizm) oraz ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gewira (lider partii Żydowska Siła). – Otwarcie mówią, że celem jest pozbycie się Palestyńczyków i czystka etniczna – stwierdził. 

Bezkarność przez lata Izraela doprowadziła do sytuacji, w której mamy do czynienia z ludobójstwem Palestyńczyków

Maciej Konieczny, poseł Partii Razem

Zdaniem Koniecznego wobec sytuacji w Strefie Gazy, gdzie, jak mówił, dochodzi do ludobójstwa, należałoby wypowiedzieć umowę UE–Izrael, objąć Izrael sankcjami i wykluczyć z organizacji międzynarodowych i rozgrywek sportowych, tak jak Rosję.

Na pytanie, czy wierzy w plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy poseł odparł, że „nie wierzy w intencje pokojowe Beniamina Netanjahu”. – Netanjahu dążył do eskalacji, wspierał Hamas, by sabotować rozmowy pokojowe – podkreślił. Stwierdził też, że Izrael zaatakowałby Strefę Gazy nawet gdyby nie doszło do ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. 

Źródło: rp.pl

Konieczny był pytany o reakcję polskiego MSZ na zajęcie przez Izrael jednostek wchodzących w skład flotylli Sumud, próbującej przełamać blokadę morską Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych przez władze Izraela aktywistów wchodzących w skład flotylli jest czworo Polaków, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski oraz Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich; Nina Ptak, prezeska Stowarzyszenia Nomada i Ewa Jasiewicz, dziennikarka i aktywistka. Zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnej deportacji i czekają na rozprawę przed izraelskim sądem. Polski MSZ podkreślił, że zapewnia zatrzymanym Polakom pomoc konsularną, ale jednocześnie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował, aby nie udawać się w miejsca, uznawane za niebezpieczne, ponieważ Polska „nie ma zakładników na wymianę”.

