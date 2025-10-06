Aktualizacja: 06.10.2025 08:22 Publikacja: 06.10.2025 07:39
Poseł Partii Razem zarzuca Izraelowi ludobójstwo w Strefie Gazy
Foto: REUTERS/PAP
Konieczny był pytany o reakcję polskiego MSZ na zajęcie przez Izrael jednostek wchodzących w skład flotylli Sumud, próbującej przełamać blokadę morską Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych przez władze Izraela aktywistów wchodzących w skład flotylli jest czworo Polaków, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski oraz Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich; Nina Ptak, prezeska Stowarzyszenia Nomada i Ewa Jasiewicz, dziennikarka i aktywistka. Zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnej deportacji i czekają na rozprawę przed izraelskim sądem. Polski MSZ podkreślił, że zapewnia zatrzymanym Polakom pomoc konsularną, ale jednocześnie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował, aby nie udawać się w miejsca, uznawane za niebezpieczne, ponieważ Polska „nie ma zakładników na wymianę”.
Zdaniem Koniecznego reakcja polskiego MSZ na zatrzymanie obywateli Polski jest „niewystarczająca”. – Minimum to jest wezwanie ambasadora Izraela i żądanie wyjaśnień. Mamy do czynienia z porwaniem polskich obywateli przez władze Izraela na wodach międzynarodowych – podkreślił.
– Polskie państwo zachowuje się tchórzliwie i nieadekwatnie wobec Izraela, który morduje i porywa polskich obywateli – stwierdził też Konieczny przypominając o śmierci w Strefie Gazy Damiana Sobola, wolontariusza, który zginął w Strefie Gazy 1 kwietnia 2024 r. w ostrzale konwoju humanitarnego organizacji World Central Kitchen.
Na pytanie o powód takiego zachowania Polski Konieczny wskazał „strategiczny sojusz z USA”, co – jego zdaniem – można jakoś zrozumieć. Dodał jednak, że „mamy do czynienia z sytuacją, gdy kilkadziesiąt tysięcy osób zostało w Gazie zamordowanych”. – Mamy do czynienia z dziesięcioleciami nielegalnej izraelskiej okupacji – dodał.
Czytaj więcej
Donald Trump był pytany przez CNN co stanie się, jeśli Hamas będzie chciał pozostać przy władzy w...
Konieczny zastrzegł, że Razem nie usprawiedliwia terroryzmu i działań terrorystycznych podejmowanych przez Hamas – w tym ataku na Izrael z 7 października 2023 roku, który doprowadził do wybuchu wojny w Strefie Gazy i rozpoczęcia przez Izrael operacji odwetowej. Zaznaczył jednak, że Polska nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z Hamasem, a utrzymuje je z Izraelem.
– Państwo Izrael wymordowało dziesiątki tysięcy cywilów w ciągu ostatnich dwóch lat – mówił Konieczny nawiązując do podawanej przez stronę palestyńską liczby ofiar śmiertelnych operacji odwetowej w Strefie Gazy (w wyniku działań militarnych Izraela w enklawie zginąć miało ponad 67 tys. osób).
Palestyna i Izrael po II wojnie światowej
Foto: PAP
– Państwo Izrael powinno być wykluczone ze społeczności międzynarodowej, objęte sankcjami, Polska nic w tym kierunku nie robi. Bezkarność przez lata Izraela doprowadziła do sytuacji, w której mamy do czynienia z ludobójstwem Palestyńczyków – ocenił Konieczny.
Poseł Partii Razem zarzucił też izraelskim władzom, że te „otwarcie deklarują ludobójcze intencje”. W tym kontekście wskazał na wypowiedzi ministra finansów Becalela Smotricza (lider partii Religijny Syjonizm) oraz ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gewira (lider partii Żydowska Siła). – Otwarcie mówią, że celem jest pozbycie się Palestyńczyków i czystka etniczna – stwierdził.
Maciej Konieczny, poseł Partii Razem
Zdaniem Koniecznego wobec sytuacji w Strefie Gazy, gdzie, jak mówił, dochodzi do ludobójstwa, należałoby wypowiedzieć umowę UE–Izrael, objąć Izrael sankcjami i wykluczyć z organizacji międzynarodowych i rozgrywek sportowych, tak jak Rosję.
Na pytanie, czy wierzy w plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy poseł odparł, że „nie wierzy w intencje pokojowe Beniamina Netanjahu”. – Netanjahu dążył do eskalacji, wspierał Hamas, by sabotować rozmowy pokojowe – podkreślił. Stwierdził też, że Izrael zaatakowałby Strefę Gazy nawet gdyby nie doszło do ataku Hamasu z 7 października 2023 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Konieczny był pytany o reakcję polskiego MSZ na zajęcie przez Izrael jednostek wchodzących w skład flotylli Sumud, próbującej przełamać blokadę morską Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych przez władze Izraela aktywistów wchodzących w skład flotylli jest czworo Polaków, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski oraz Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich; Nina Ptak, prezeska Stowarzyszenia Nomada i Ewa Jasiewicz, dziennikarka i aktywistka. Zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnej deportacji i czekają na rozprawę przed izraelskim sądem. Polski MSZ podkreślił, że zapewnia zatrzymanym Polakom pomoc konsularną, ale jednocześnie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował, aby nie udawać się w miejsca, uznawane za niebezpieczne, ponieważ Polska „nie ma zakładników na wymianę”.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Nowoczesna, Inicjatywa Polska i PO miały połączyć się w jedno ugrupowanie. Nie ma jeszcze porozumienia między pa...
Niespełna 40 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania ministry edukacji Barbary Nowackiej z Koalicji Obywatelsk...
W hotelu poselskim doszło do kolejnej awantury, zakończonej interwencją Straży Marszałkowskiej i notatką dla mar...
„Czy Pani/Pana zdaniem Polska 2050 jest w stanie przetrwać po tym, jak Szymon Hołownia zapowiedział, że przestan...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas