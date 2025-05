Karol Nawrocki czy Rafał Trzaskowski byłby bardziej niezależny od polityków? Najnowszy sondaż

Rząd Tuska częściej oceniany negatywnie

Z innego badania, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, wynika, że w maju wciąż przeważa negatywny stosunek do rządu Donalda Tuska. Poparcie dla rządu deklaruje obecnie 32 proc. Polaków (spadek o 2 pkt proc. w stosunku do kwietnia), negatywny stosunek do rządu deklaruje 44 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt proc.). Wyniki rządu Tuska dobrze oceniło 35 proc. respondentów, 52 proc. oceniło je źle.

Z kolei liderem rankingu zaufania CBOS jest kończący kadencję prezydent Andrzej Duda, który w maju cieszy się zaufaniem 48 proc. ankietowanych. Duda na pozycji lidera rankingu zaufania zastąpił kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który był liderem zaufania w kwietniu. Z kolei Karol Nawrocki w majowym rankingu zaufania zajmuje ósme miejsce ex aequo z premierem Donaldem Tuskiem.

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie „Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster 25 maja 2025 roku metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.