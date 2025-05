„Potrzeba zatrudnienia dodatkowej osoby wynika z rosnącej liczby spraw wpływających do resortu oraz z niewystarczającej liczby pracowników w Biurze Komunikacji i Promocji, które odpowiada za kluczowe zadania związane m.in. z udostępnianiem informacji publicznej, obsługą interpelacji oraz reprezentowaniem Ministra Sprawiedliwości przed sądami administracyjnymi” – wyjaśnia nam resort. Biuro Komunikacji i Promocji, które realizuje te zadania, pracuje w ograniczonym, dwuosobowym składzie zamiast czterech osób.

Dlaczego resort nie zatrudni na to stanowisko urzędników? „Dotychczasowe próby uzupełnienia etatów poprzez rekrutację do służby cywilnej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – kandydaci zrezygnowali z podjęcia zatrudnienia, a kolejne procesy naboru są czasochłonne” – twierdzi ministerstwo.

Skala napływających spraw do resortu Adama Bodnara jest ogromna. Rocznie to m.in. około 1,5 tys. zapytań o informację publiczną i około 450 interpelacji. Ale to nie tylko problem tego ministerstwa. Ze statystyk sejmowych wynika, że trzy razy więcej interpelacji w tej kadencji Sejmu wpłynęło do ministerstw Infrastruktury (1179) i Zdrowia (1126). Coraz więcej obywateli – można to zrobić mailowo, nawet bez weryfikacji danych wnioskodawcy – sięga po możliwość zdobycia informacji publicznej.

Co z danymi wrażliwymi i informacjami poufnymi, skoro ministerstwo dopuszcza możliwość pracy zdalnej?

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że „stosuje rygorystyczne procedury zabezpieczające dane osobowe, również w przypadku pracy zdalnej”. Każdy wykonawca przetwarzający dane na rzecz ministerstwa musi podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zawiera wszystkie wymagane zapisy zgodne z art. 28 RODO.

„Przed rozpoczęciem współpracy wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia ankiety weryfikującej spełnienie wymagań w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych. Dodatkowo w czasie obowiązywania umowy ministerstwo może przeprowadzić audyt mający na celu sprawdzenie zgodności praktyk wykonawcy z zadeklarowanymi standardami. Takie działania pozwalają na skuteczne zabezpieczenie danych, niezależnie od formy wykonywanej pracy” – podkreśla resort.