Wpłaty na partie polityczne. Bałagan w polskim systemie

Partia Szymona Hołowni podpisała umowę na obsługę księgową – zamiast wartości umowy w tabelce wpisano „zgodnie z cennikiem określonym w umowie”. PSL zlecił obsługę medialną partii za 4,3 tys. zł, ale nie dowiemy się z kim, bo to osoba fizyczna. Konfederacja w rejestrze wpłat nie ma ani jednej pozycji (powodem jest próg 10 tys. zł), puste oba rejestry ma Kukiz15 (zarejestrowany od lutego tego roku jako partia). – Dopiero w ubiegłym tygodniu udało nam się domknąć wszystkie kwestie związane z rejestracją, w tym założenie konta w banku, więc rejestry mamy puste, ale nie wydaje mi się, byśmy kiedykolwiek dostali jakąś darowiznę od członka spółki Skarbu Państwa – tłumaczy nam Jarosław Sachajko z Kukiz15. Platforma wskazała jedynie 55 darowizn (co ciekawe, dopiero od 27 marca tego roku, choć rejestr obowiązuje od lipca ubiegłego roku), PSL otrzymał sześć darowizn (podpisał aż 473 umowy), Solidarna Polska – cztery darowizny (tylko trzy umowy, choć rocznie otrzymuje 1,5 mln zł od PiS w ramach umowy koalicyjnej i podziału subwencji), a Partia Republikańska – ani jednej (i również trzy umowy, w tym z Grom Group na ochronę).

Frywolne podejście

Zdaniem Michała Zemełki, analityka Watchdog Polska, polskie partie polityczne nie traktują poważnie ustawowego obowiązku prowadzenia rejestru wpłat i rejestru umów. „Rejestry, pomimo wzorów określonych rozporządzeniem, przyjmują bardzo różnorodną postać, co utrudnia zestawianie danych do przekrojowych analiz i łączenie z wiedzą pozyskiwaną z innych źródeł. Brak wielu istotnych informacji powoduje, że nawet sama kontrola rzetelności prowadzenia rejestru staje się bardzo utrudniona. To, co łączy rejestry, to nie jednolity standard, w jakim są prowadzone, bo tego wyraźnie brakuje, lecz frywolne podejście, a przede wszystkim – najprawdopodobniej – niekompletność” – pisze w analizie Zemełka, podając w wątpliwość m.in. trzy umowy, jaką wykazała Solidarna Polska w ciągu roku.

Kontrolą ujawniania umów i wpłat ustawodawca obciążył Państwową Komisję Wyborczą. PKW formalnie może nałożyć karę pieniężną na partię – to 50 proc. wysokości wpłat lub wartości przedmiotu umów, które nie zostały uwzględnione w rejestrach, ale nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 30 000 zł. Tyle tylko, że to fikcja. PKW już w listopadzie apelowała do marszałek Sejmu o nowelizację ustawy i przeniesienia obowiązku np. na sąd. Bez efektu.

– Kontrola PKW wypełniania obowiązku przez partie nie może być iluzoryczna, a przepisy powinny być jasne i przejrzyste, by miały sens – mówi Wojciech Hermeliński, były szef PKW.