Karol Nawrocki w ostrych słowach odpowiedział na wpis opublikowany w sieci przez byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Co napisał generał Piotr Pytel i jak zareagował na to kandydat na prezydenta wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość?

Karol Nawrocki reaguje na wpis byłego szefa SKW. „Od treningu rozumu nie ubywa, od ruskiej wódy - tak”

W mediach społecznościowych generał Piotr Pytel skomentował opublikowane przez Karola Nawrockiego w sieci nagranie z siłowni. Widać na nim między innymi, jak kandydat na prezydenta uprawia sport, w tym podnosi sztangę. „Moja analiza kwalifikacji kandydata na prezydenta RP, Karola Nawrockiego. Ma 42 lata, wyciska leżąc 1x100 kg, na biceps 45 kg 1, 2 razy. Mam 58 lat, wykonuję tymi ciężarami 4-6 x więcej powtórzeń i zaświadczam Państwu, że rozumu mi od tego nie przybywa :)" - stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Na odpowiedź Karola Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. „Od treningu rozumu nie ubywa, od ruskiej wódy - tak. Pan w wywiadzie pracował? To film jest, ja Pana żyletki (100 kg) wyciskam naście razy ;) Więc do szeregu генерал Pytel” - odpowiedział generałowi Karol Nawrocki, odnosząc się do jego wpisu.