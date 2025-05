Podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego w panelu otwierającym udział wzięli szef MSWiA Tomasz Siemoniak, wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak – Kamysz i były szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera.

W czasie dyskusji Tomasz Siemoniak dziękując za to, że w czasie kadencji Siewiery BBN było miejscem dyskusji o bezpieczeństwie również dla polityków opozycji, nieco żartobliwie zapytał czy Siewiera zgodziłby się zostać ponownie szefem BBN, gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski.

Co na to Jacek Siewiera? - Doświadczenie i wiedza zdobyta przez trzy lata pełnienia służby w BBN to własność państwa, nie moja prywatna. Jeśli prezydent Rafał Trzaskowski zwróci się do mnie o wsparcie, to jestem do dyspozycji pana prezydenta. Tego wymaga racja stanu – odpowiedział Siewiera, który był w latach 2022 – 25 szefem BBN u Andrzeja Dudy.

Jeśli wygra Trzaskowski, szefem BBN może zostać Cezary Tomczyk

Czy faktycznie taki scenariusz jest rozpatrywany? To wydaje się bardzo mało prawdopodobne. W przypadku wygranej Rafała Trzaskowskiego w drugiej rundzie wyborów i objęcia przez niego urzędu prezydenta, faworytem do zostania szefem BBN jest obecny wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

Słowa Siemoniaka, przypomnijmy wypowiedziane pół żartem, pół serio, pokazują co najmniej dwie sprawy. Po pierwsze, przed drugą turą politycy rządzącej koalicji są gotowi na szukanie nieoczywistych sojuszników po to by zdobyć jak najwięcej głosów wyborczych. To oczywiste. Co ciekawsze, to wydaje się, że droga Jacka Siewiery i obozu Zjednoczonej Prawicy niekoniecznie musi być tożsama. Przypomnijmy, że Siewiera podał się do dymisji na początku roku, ponieważ chciał wyjechać na stypendium do Wielkiej Brytanii. Był to czas, gdy wymieniano go na „giełdzie kandydatów”, którzy wystartują w wyścigu o fotel prezydencki.