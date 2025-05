- Jak się trzeba spotkać z seniorami, to nawet gdyby tu grad walił i śnieg, to i tak byśmy się spotkali. Jesteście znacznie bardziej odporni niż te nowe pokolenia, wszyscy o tym wiemy. Wszyscy wam tej krzepy fizycznej zazdrościmy – mówił Trzaskowski nawiązując do tego, że w czasie spotkania padał deszcz.



Rafał Trzaskowski prosi, by seniorzy mówili młodym pokoleniom o wartościach

- Chciałem wam powiedzieć jeszcze jedno, przed nami ostatnia prosta. Wasz autorytet jest bezcenny. Jak wy porozmawiacie ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi sąsiadami, aby poszli do tych wyborów i powiecie im jaka jest stawka tych wyborów, to jest bezcenne. Jak wy staniecie po stronie prawdy to jestem przekonany, że uda się wygrać te wybory. Wiele od was zależy, od waszego wsparcia – podkreślił prezydent Warszawy.



Trzaskowski prosił też, by „o najważniejszych wartościach” mówić młodym pokoleniom. - Wy niesiecie ze sobą najważniejsze wartości: jak ciężka praca, jak uczciwości, jak przyzwoitość, jak bezinteresowność. To są tak ważne rzeczy, proszę was, żeby o tym mówić - apelował.

- To wy nas uczyliście, że trzeba innym pomagać, nauczyliście nas, że trzeba pomagać bezinteresownie, a nie we własnym interesie. To są rzeczy, które są ważne i o których nie można zapominać - dodał.