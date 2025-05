Decyzja rządu jest niezrozumiała i skandaliczna Jarosław Zieliński (PiS), były zastępca Władysława Stasiaka w MSWiA

Ta argumentacja nie przekonuje posła PiS Jarosława Zielińskiego, który był zastępcą Stasiaka w czasach, gdy ten drugi piastował stanowisko szefa MSWiA. – Władysława Stasiaka nieprzypadkowo wybrano na patrona, bo był prostu autorem i realizatorem tego właśnie programu – przypomina Jarosław Zieliński. – Zresztą kwestiami bezpieczeństwa zajmował się już wcześniej, jako zastępca prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Podczas spotkań z mieszkańcami Warszawy tworzył mapę bezpieczeństwa miasta. Potem przenieśliśmy ten pomysł na całą Polskę – dodaje Zieliński, który w latach 2002–2004 był burmistrzem warszawskiej dzielnicy Śródmieście.

Choć Stasiak był związany z obozem PiS, często określano go jako apolitycznego fachowca

Zdaniem Zielińskiego usunięcie nazwiska Stasiaka jest tym bardziej niezrozumiałe, że nigdy nie wstąpił on do jakiejkolwiek partii i często określany był jako państwowiec. Świadczyć o tym może fakt, że po śmierci Stasiaka ówczesny prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, dziś senator KO, ustanowił nagrodę im. Władysława Stasiaka, wręczaną przez NIK „osobom, które działając ponad podziałami politycznymi, uczyniły swoje otoczenie bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla obywateli”. – Ja nie jestem z PiS, tylko z Kancelarii Prezydenta – mówił Stasiak na kilka miesięcy przed swoją tragiczną śmiercią w wywiadzie udzielonym „Polsce The Times”.

Zdaniem MSWiA zmiana nazwy programu nie świadczy o tym, że kierownictwo resortu neguje osiągnięcia Władysława Stasiaka. „W gmachu ministerstwa jest sala konferencyjna imienia śp. pana Władysława Stasiaka (wraz z tablicą pamięci). Ponadto aulę imienia byłego ministra można znaleźć w Akademii Policji w Szczytnie” – przypomina wydział prasowy MSWiA.

Jarosław Zieliński twierdzi jednak, że usunięcie nazwiska Stasiaka wpisuje się w mniejsze dbanie o pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. – Będziemy obserwować, czy zmianie nazwy programu przypadkiem nie będzie towarzyszyło jego ograniczenie – dodaje poseł.