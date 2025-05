Sztabowcy PiS, z którymi rozmawialiśmy w trakcie kampanii, podkreślają, że dobry wynik Mentzena – na poziomie kilkunastu procent – ich wręcz cieszy. Z tego punktu widzenia nawet wzbierająca w mediach narracja o tym, że Mentzen mógłby wejść do drugiej tury, nie była dla nich szczególnie szkodliwa.

Atak Konfederacji na Karola Nawrockiego: ostatnia próba Sławomira Mentzena wejścia do drugiej tury

W praktyce – jak mówią nasi rozmówcy z PiS – obecna sytuacja wygląda tak, że atak Mentzena na Nawrockiego to ostatnia, choć spóźniona, próba wprowadzenia go do drugiej tury wyborów prezydenckich. Ich zdaniem Mentzen i tak nigdy nie miał realnych szans na przeskoczenie kandydata PiS, a cała ta historia to efekt niefortunnych działań doradców, którzy w rzeczywistości bardziej Mentzenowi szkodzą, niż pomagają.

W tej fazie kampanii prezydenckiej kluczowe mogą okazać się ostatnie dni przed pierwszą turą – zwłaszcza wyniki kolejnych debat. W piątek debatę zorganizowała Telewizja Republika, a w poniedziałek ma się odbyć debata przygotowana przez TVP. Jak wynika z naszych rozmów, sztaby intensywnie przygotowują się do tych wystąpień i liczą, że w ciągu najbliższych kilku dni uda się jeszcze coś zyskać.

Pojawia się też pytanie, na ile na wszystkich starciach podczas kolejnych debat prezydenckich może skorzystać Adrian Zandberg. Zwłaszcza, co może być zaskakujące, w starciach ze Sławomirem Mentzenem. Niektórzy nasi rozmówcy, także z opozycji, wskazują, że możliwy jest scenariusz, w którym to lider lewicowej partii Razem mocniej osłabia kandydata Konfederacji. I jeśli Zandberg zyska na słabnącej pozycji Mentzena, mogłoby to przypominać sytuację z Niemiec, gdzie lewicowa Die Linke rywalizowała o podobny elektorat co prawicowa AfD.