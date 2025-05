Daniel Nawrocki: Tata pomagał panu Jerzemu przez lata

Syn kandydata na prezydenta w swoim wpisie zaznaczył także, że „najbardziej zapadło mu w pamięć to, jak jego tata pomaga innym”. „Nie można mu tego odebrać. Od dziecka widziałem, jak wyciąga rękę do potrzebujących – nieważne, czy to ktoś z rodziny, jego kolega, mój przyjaciel, czy obcy człowiek” – zapewnił. „Czy to jak o 22 po mszy w jednym z kościołów w Gdańsku odwoziliśmy z parafii starszego pana, któremu życie nie szczędziło trudności, ale imponował on swoją wiarą i zapałem do życia. Kiedy tata widzi na ulicy osobę w potrzebie, nigdy nie przechodzi obojętnie, zawsze mówi mi i mojemu rodzeństwu, że ta osoba ma w życiu ciężko, za takimi osobami chodzą różne ciężkie i trudne historię i trzeba im pomagać jeżeli możemy. Daje jedzenie, zostawia pieniądze, rozmawia - to co ma, tym się dzieli. Robi to z serca, nie dla kamer” – dodał.

We wpisie pojawił się także fragment dotyczący Jerzego Ż. – mężczyzny, którego mieszkanie przejął Karol Nawrocki. Jak informuje Onet, nabywając liczącą 28 m2 kawalerkę – szef IPN wraz z żoną zawarli umowę sami ze sobą. Jako pełnomocnicy sprzedawali bowiem mieszkanie w imieniu jej właściciela, a jednocześnie – w swoim imieniu ją kupowali – wynika z dokumentów, przeanalizowanych przez portal.

„Tak samo było z panem Jerzym, którego poznałem, będąc małym chłopcem. Pamiętam, jak z tatą poszliśmy do sklepu kupić mu telewizor, jak nosiłem mu siatki z zakupami, jak w Wielkanoc odwiedziliśmy go, by złożyć życzenia i dać mu prezent, bo nikogo innego oprócz sąsiada Karola Nawrockiego nie miał, nikt inny się nim nie interesował” – napisał Daniel Nawrocki. „Tata pomagał panu Jerzemu przez lata, nie dla pochwał, ale bo tak trzeba. Tego mnie uczył – empatii, która stała się jedną z najważniejszych wartości w moim życiu” – dodał.

Syn Karola Nawrockiego: Nie dajcie się zwieść kłamstwom o moim ojcu

Daniel Nawrocki zaznaczył również, że „czytał kłamstwa i manipulacje” na temat swojego ojca. „Zarzuty, które mijają się z prawdą, bolą, bo ja znam go najlepiej. To człowiek, który dał mi dom, miłość i wiarę, że mogę być lepszy. Człowiek, który każdego dnia pokazuje, co to znaczy być przyzwoitym” – podkreślił.