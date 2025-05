Prof. Ewa Marciniak: W drugiej turze wyborów będziemy patrzeć na kandydatów pod kątem formatu prezydenckiego

Czego można spodziewać się na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej? - Brutalne ataki będą w drugiej turze, a teraz można spodziewać się zaglądania do biografii polityków. Mamy to już w przypadku Karola Nawrockiego i sprawy jego mieszkania. Sądzę, że w przypadku innych kandydatów wyciągane będą jakieś wypowiedzi, które nie są zgodne z tym, co wcześniej mówili. Tak będzie zapewne w przypadku Trzaskowskiego, by pokazać zmienność jego poglądów. Sławomir Mentzen sam dobrze buduje swoją kampanię, zbiera poparcie. Ale z drugiej strony także sam to poparcie sobie obniża, bo wpada czasem w pułapkę swojego autentycznego myślenia, co go gubi. Czasem pokazuje swoje autentyczne przekonania, które nie dają mu społecznej akceptacji - oceniła prof. Ewa Marciniak.

- Uważam, że obecnie w kampanii nie ma przestrzeni na to, co jest naprawdę związane z prerogatywami prezydenta. Jak sobie wyobrażamy konkretnych kandydatów jako zwierzchnika sił zbrojnych, jako osobę, która reprezentuje państwo w stosunkach międzynarodowych? Myślę, że druga tura zostanie przekierowana na to, co jest naprawdę kompetencją prezydenta i będziemy patrzeć na kandydatów pod kątem formatu prezydenckiego - oceniła.

Czy sprawa mieszkania Nawrockiego wpłynie na wynik wyborów prezydenckich?

Karol Nawrocki – kandydat na prezydenta wspierany przez PiS – podczas debaty prezydenckiej „Super Expressu” powiedział, że jest właścicielem jednego mieszkania. Onet ustalił jednak później, że szef IPN – wbrew publicznie składanym deklaracjom – poza 60-metrowym lokalem, w którym mieszka wraz z rodziną, jest też w posiadaniu kawalerki o powierzchni 28,5 metra kwadratowego. Mieszkanie to nabyć miał w marcu 2017 roku za gotówkę od osoby prywatnej – Jerzego Ż. I choć Nawrocki wraz z żoną w zamian za przekazanie mieszkania miał się opiekować mężczyzną, to senior przebywać ma obecnie w państwowym Domu Opieki Społecznej.

Do sprawy odniosła się prof. Ewa Marciniak. - Karol Nawrocki walczy o to, by uzyskać poziom poparcia, który ma PiS. Jeszcze go nie ma, choć zobaczymy, jak będzie to wyglądać po wizycie u Donalda Trumpa. Ten obrazek dodał mu formatu prezydenckiego, bo wiemy, że doświadczenia politycznego Nawrocki nie ma. To będzie atutem w pierwszej turze kampanii. Druga tura to wielka zagadka, bo trzeba szukać wyborców poza PiS – powiedziała szefowa CBOS.