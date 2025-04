- Wygląda na to, jakby zrozumiał, że jest już prawie zjedzony i postanowił walczyć. Pytanie jest następujące: czy to jest prawdziwa walka, czy to jest po prostu tylko pokazanie, że istnieje - zastanawiał się prezydencki minister.

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski jak Bronisław Komorowski?

Współpracownik Andrzeja Dudy był też pytany, czy kampania Rafała Trzaskowskiego może być podobna do kampanii Bronisława Komorowskiego w 2015 r., gdy kandydatowi PO zaszkodziła seria wpadek. - Nie, w ogóle bym nie porównywał tych dwóch kampanii - odparł. Zaznaczył, że Komorowski prowadził kampanię po niemal 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej, gdy „jego obóz był zużyty”. - Rafał Trzaskowski jest najzdolniejszym politykiem Platformy Obywatelskiej jeżeli chodzi o media. Jest odbierany jako osoba sympatyczna, nie jest odbierany jako osoba agresywna i nie widzę tych podobieństw - dodał.

- Widzę inne słabości Rafała Trzaskowskiego: jest skrajnie lewicowym politykiem i jego rządy mogą być po prostu skrajnie lewicowym eksperymentem, który będzie chciał przeprowadzić. On w ogóle nie kojarzy się z bezpieczeństwem, nigdy nie miał z tym nic wspólnego, ma wiele deficytów, natomiast porównywanie go do Bronisława Komorowskiego (...) jest błędem. Nie, Rafał Trzaskowski to nie jest Bronisław Komorowski - przekonywał w Polsat News Mastalerek.