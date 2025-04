Co z rekonstrukcją? Scenariusz po wyborach

Premier Donald Tusk, ogłaszając pakiet rekonstrukcyjny w trakcie konferencji w Warszawie w czwartek, zapowiedział jego realizację w Sejmie już po wyborach prezydenckich. Nad tym wszystkim cały czas zawieszane jest – w Warszawie i Katowicach – pytanie o kształt zmian w rządzie, zwłaszcza jeśli prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski. W kuluarach ponownie usłyszeliśmy, że dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz zmian to ich przesunięcie na moment, gdy Trzaskowski jako prezydent obejmie urząd, co utoruje drogę do poważnej nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. I zapowiadanej przez Donalda Tuska poważnej zmiany w sposobie działania rządu oraz jego znacznym odchudzeniu. Pewne jest jedno – żadne ustalenia koalicyjne w tej chwili nie zapadły. Sami koalicjanci przyznają – jak niedawno lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty – że są uwagi co do działania rządu, co z kolei przekłada się na jego słabe notowania. Resetem mają być – przynajmniej teoretycznie – wybory prezydenckie.

Ważnym wątkiem debat były też kwestie powiązane z migracją. Kongres w Katowicach odbywa się już po przyjęciu przez rząd nowej strategii migracyjnej. I w obliczu znacznych wyzwań, jeśli chodzi o ten temat – również w kontekście bezpieczeństwa, ale też szerszego (i zmieniającego się) podejścia do obcokrajowców w Polsce, co pokazał niedawno opisywany w „Rzeczpospolitej” sondaż CBOS. Biznes ma swoje oczekiwania co do obecności obcokrajowców na rynku pracy, rządzący (pod hasłem „Odzyskać kontrolę”) stawiają na bezpieczeństwo granic. To buduje pewne napięcie, ale samo pojawienie się strategii jest raczej dobrze odbierane.

Szerszym kontekstem debat gospodarczych w Katowicach jest nieprzewidywalność - zarówno w sferze wojny, jak i światowej gospodarki – nowej administracji w USA. I to są pytania, na które nie ma prostej odpowiedzi. I które będą najpewniej pojawiać się na każdej dużej konferencji gospodarczej w tym sezonie, jeśli nie przez najbliższe lata.