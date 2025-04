Prof. Chwedoruk nie tylko uważa, że na śmierci papieża nie zyska żaden z kandydatów na prezydenta, ale że również nie odwróci ona uwagi od trwającej kampanii. – Po śmierci papieża Polaka też liczono na zmianę w Polsce, a okazało się że „pokolenie JP2” było tylko nieudanym chwytem marketingowym biznesmenów różnej maści – reasumuje prof. Chwedoruk.

Śmierć papieża Franciszka bez wpływu na kampanię prezydencką

Śmierć papieża Franciszka ani nie zatrzymała, ani nie spowolniła kampanii wyborczej. Kandydaci spotykają się z wyborcami, organizują spotkania, są aktywni w mediach, również społecznościowych. Rafał Trzaskowski wystąpił w Katowicach, na rozpoczętym w środę XVIII Europejskim Kongresie Gospodarczym. Inwestycje, rozwój przemysłu, samowystarczalność, deregulacja, równe reguły gry dla wszystkich – to były najważniejsze wątki wystąpienia kandydata KO.

Z kolei największego koalicjanta publicznie krytykował lider Trzeciej Drogi. – Nawet najlepsze exposé nie jest miejscem na kampanijne slogany. Chętnych do rozmowy o burzliwym dniu w Sejmie zapraszam na godz. 19 do Czytelnika, czyli pod biuro Platformy. To ludzie są najważniejsi – napisał Szymon Hołownia w mediach społecznościowych, odnosząc się do wystąpienia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który podczas swojego exposé nawiązał do hasła wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Kandydujący na prezydenta marszałek Sejmu, lider Trzeciej Drogi w warszawskiej restauracji Czytelnik, nad którą mieści się siedziba Platformy Obywatelskiej, zorganizował w środowy wieczór z wyborcami Rafała Trzaskowskiego, których przekonywał do głosowania na siebie.

Do wystąpienie szefa MSZ nawiązywał również Karol Nawrocki, w którego kampanię zaangażował się również jego syn Daniel. – Te fragmenty wystąpień ministra Sikorskiego, które ja widziałem, były właściwie pochwałą rządu PiS. Bo minister Sikorski mówił o wszystkich sukcesach rządu PiS i Zjednoczonej Prawicy – powiedział kandydat popierany przez partię Jarosława Kaczyńskiego podczas konferencji prasowej w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej. Sondaży, które są dla niego przychylne komentować nie chciał. – Rolą przyszłego prezydenta nie jest komentowanie sondaży. Zostawiam to dziennikarzom – powiedział. A te rzeczywiście sprzyjają kandydatowi popieranemu przez PiS.