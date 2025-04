Bosak mówił także o marszałku Sejmu i kandydacie na prezydenta Szymonie Hołowni, który na debacie się pojawił. - Pozycja Hołowni od jakiegoś czasu jest bardzo trudna. Z wysokiego poziomu popularności spadł do niskiego poziomu zainteresowania, więc gra ostrzej – stwierdził polityk Konfederacji. - Sławomir Mentzen ma pozycję trzeciego, walczącego o to, by być w drugiej turze i gra bezpieczniej. Moim zdaniem bardziej bezpieczna gra, to bardziej prezydencka gra. Jeżeli ktoś ma być prezydentem, to nie może jechać przepychać się z ochroną na imprezie, na którą nie został zaproszony – ocenił.

Bosak: Słowa Mentzena ws. aborcji po gwałcie były niedelikatne

Bosak odniósł się także do słów Sławomira Mentzena, które padły w Kanale Zero. - Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością - mówił kandydat Konfederacji na prezydenta, pytany o to, czy zgodziłby się na dostęp do aborcji w przypadku gwałtu kobiety.

- Nie wiem czy koszty tej wypowiedzi będą potężne, ale była ona bardzo niedelikatna – stwierdził Bosak. - Ta wypowiedź wyrządziła szkodę wprowadzając do kampanii temat, który był zupełnie niepotrzebny i którego nie ma w programie Konfederacji. Ja nie użyłbym takich słów. Uważam, że z największą troską powinniśmy patrzeć na ofiarę każdego przestępstwa, a ofiary przestępstw seksualnych w szczególności – zaznaczył.

- Nie mamy w sprawach światopoglądowych dyscypliny w Konfederacji. Ja jestem zwolennikiem ochrony każdego życia ludzkiego, jednocześnie nie postulowałem zmiany prawa w tym aspekcie. Uważam, że mamy ważniejsze rzeczy i nimi się zajmuję – to między innymi opieka okołoporodowa i podnoszenie jej jakości. Uważam, że aborcja nie jest tematem kampanii wyborczej – powiedział wicemarszałek Sejmu.