Radosław Sikorski: Negocjacje w sprawie Ukrainy prowadziłbym inaczej niż Donald Trump

Minister zabrał również głos w sprawie prowadzonych przez Amerykanów negocjacji z Rosją w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. – Będziemy to oceniać po ostatecznych rezultatach. Prezydent Trump ma swój specyficzny styl, ja bym te negocjacje inaczej prowadził – skomentował.

– Klasyka to najpierw wybadanie możliwości kanałami poufnymi, potem zbudowanie elementów zaufania i rozmowy przywódców na koniec, gdy wiadomo, że umowa jest osiągalna. Tutaj wykonywane jest to na odwrót, oby to przyniosło skutek. Rozmówcy ukraińscy, z którymi ja rozmawiam, życzą powodzenia Trumpowi. Oczywiście, dobrze by było tę wojnę zakończyć, ale wszystko zależy od tego, na jakich warunkach. Wszyscy najeźdźcy świata zawsze mówią o pokoju, przez co mają na myśli, że ofiara ma skapitulować. Ofiara nie skapituluje. Dzielnie walczy, ma sojuszników, całą Europę. Wszyscy, poza jednym państwem (Węgry – red.), są gotowi do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy – dodał.