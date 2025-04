Podcast „Rzecz w tym”: Dzień, który zatrząsł kampanią prezydencką

Powrót Hołowni i narodziny nowych liderów

– Nagle się okazało, że jednak pamiętamy Szymona Hołownię z początku obecnej kadencji... choćby jego SejmFlix – mówi Szułdrzyński. – Teraz wszyscy sobie o nim przypomnieli, że on jest medialnym zwierzęciem przed kamerą telewizyjną.

– Ten piątek ma, moim zdaniem, największy wpływ na wizerunki kandydatów. Nie bezpośrednio na słupki poparcia – wyjaśnia Szułdrzyński. – To była gra o to, jak my tych polityków postrzegamy.

Koniec duopolu? Nowi gracze na scenie

– Wyborcy Platformy Obywatelskiej uważają, że Trzaskowski wygrał, wyborcy PiS uważają, że Karol Nawrocki wygrał, ale oni byli w mniejszości – podkreśla gość „Rzecz w tym”. I dodaje, że zainteresowanie szerokiej publiczności skupiło się na pozostałych kandydatach. - Magdalena Biejat, Krzysztof Stanowski i Szymon Hołownia zostali uznani za autentycznych – podsumowuje dziennikarz.

– Plan zwiększenia polaryzacji, którą miała podbić debata dwójki liderów nie powiódł się. W wyniku jej poszerzenia do ośmiu kandydatów, mieliśmy efekt dokładnie odwrotny – ocenia Szułdrzyński.

Demokracja jest nieprzewidywalna – i w tym jej piękno

– Demokracja jest nieprzewidywalna. Jeżeli wiemy z góry na rok do przodu kto wygra wybory, no to nie zawsze jest sytuacja idealna z punktu widzenia demokracji – podsumowuje Szułdrzyński.