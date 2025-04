Poza podium w sondażu, z wynikiem 7,5 proc., znalazła się Trzecia Droga, która odnotowała wzrost poparcia o 0,8 pkt. proc. Przy takim wyniku formacja tworzona przez PSL i Polskę 2050 Szymona Hołowni znalazłaby się poza Sejmem, ponieważ próg wyborczy dla koalicji wynosi 8 proc. Dla partii próg ten wynosi 5 proc., co oznacza, że według sondażu w parlamencie znalazłaby się grupa posłów Nowej Lewicy (5,6 proc., wzrost o 0,8 punktu procentowego). Partia Razem z poparciem rzędu 3,2 proc. byłaby poza Sejmem. Mniej niż co setny (0,9 proc.) uczestnik badania wskazał inną niż wymienione partie, co dwudziesty (4,8 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

KO i PiS odzyskują część wyborców z 15 października 2023 r.

Sondaż został przeprowadzony w okresie od 7 do 9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę, deklarowana frekwencja wyniosłaby 63 proc. Z badania firmy Opinia24 dla RMF FM wynika też, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na głosy 89 proc. swych wyborców z 2023 r. (wzrost o 8 pkt. w porównaniu z sondażem sprzed miesiąca), a PiS - na 84 proc. (wzrost o 13 punktów).