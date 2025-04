Jarosław Kaczyński o debacie w Końskich: Być może Karol Nawrocki będzie gotów przyjąć każde warunki

- Generalnie udział w debacie na normalnych zasadach jest oczywiście potrzebny – mówił Kaczyński pytany o to czy doradziłby Nawrockiemu udział w debacie oraz jakich rad przed debatą by mu udzielił. Prezes PiS zastrzegł przy tym, że „wyzwanie (na debatę) powinno być rzucone kilka dni wcześniej”. - Ale załóżmy, ze ten krótki termin – dla nas trudny, bo 10 (kwietnia, rocznica katastrofy smoleńskiej - red.) jest po drodze, jest mimo wszystko do przyjęcia - dodał.



- Natomiast powiedzenie, że my każde warunki przyjmiemy... To nie jest moje zadanie, chociaż być może pan Karol Nawrocki będzie gotów – dodał. - Co do tego co mu będę radził, proszę się uzbroić w cierpliwość - podkreślił też Kaczyński zapowiadając, że będzie rozmawiał z Nawrockim.



Na uwagę, że to Nawrocki zaproponował debatę w Końskich, Kaczyński odparł, że jeśli chodzi o propozycję kandydata popieranego przez PiS to „nikt nie miał wątpliwości, że tam będą wszystkie media”. - Przecież on nie mówił, że tam ma nie być TVN, czy nielegalnej TVP czy (Polskiego) Radia, także nielegalnego - kontynuował.



- Było oczywiste, że wszyscy będą mieli swoje miejsce. A tutaj to oczywiste najwyraźniej nie jest – dodał. W kontekście wspomnianej wyżej decyzji WSA prezes PiS stwierdził, że „to wszystko wygląda po mińsko-moskiewsku”. Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek dodał, że „Polacy oczekują uczciwej debaty prezydenckiej, a nie dziwnej ustawki”.