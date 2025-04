Posłanka Polski 2050 o Sławomirze Mentzenie: Patokandydat, król TikToka

Oliwiecka przytoczyła wypowiedź Mentzena, która – jak powiedziała - "tak naprawdę nie chce być prezydentem, chce być ministrem finansów". - Naprawdę takie rzeczy mówi Sławomir Mentzen. Przepraszam, to mocne słowa, ale to jest patokandydat. On zaprząta ludziom głowę, a mamy trudny okres w historii Polski i świata, potrzebujemy poważnych kandydatów, którzy poważnie podejdą do kampanii i będą poważnie debatować, żeby nie robić zamieszania. Sławomir Mentzen robi swoje show. To jest król TikToka, a nie poważny kandydat na prezydenta – stwierdziła Oliwiecka.

Barbara Oliwiecka: Ujawnią się prawdziwe oblicza kandydatów. I Szymon zyska

Zdaniem Barbary Oliwieckiej, kampania "jest jeszcze w nudnym etapie". - Każdy z kandydatów mówi do swojej bańki. Myślę, że Polscy zasługują na to, by kandydaci zmierzyli się w poważnych, prawdziwych debatach z pytaniami otwartymi. Myślę, że w takich debatach Szymon Hołownia wygrywa. Jest bardzo wiarygodny, nie ma wyuczonych frazesów i, co jest bardzo istotne, nie straszy. Zarówno Nawrocki jak Mentzen straszą Polaków. Hołownia ma jasny przekaz: będzie dobrze, przejdziemy ten zakręt historii – przekonywała. - Myślę, że w takich debatach prawdziwe oblicza kandydatów się ujawnią. I Szymon zyska.

Pytana o to, czy Szymon Hołownia weźmie udział w debacie w Końskich, odpowiedziała, że Hołownia "nie odmawia żadnych debat". Najbliższa debata odbywa się 18 kwietnia w Telewizji Republika. Hołownia już zapowiedział, że weźmie w niej udział, nie będzie natomiast m.in. Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat. - Potrzebujemy prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polaków. To pokazuje, że i Rafał Trzaskowski, i Magdalena Biejat nie mają przekazu do tej drugiej części Polski, która się z nimi nie zgadza. Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen będą się tam czuli jak w domy, tam jest ich elektorat. Natomiast to Szymon Hołownia będzie tym jedynym kandydatem, który będzie mówił, jakim prezydentem chce być dla wszystkich Polaków – przekonywała.