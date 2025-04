To truizm, że każda nowa kampania zaczyna się z dniem końca poprzedniej. Ale tak właśnie jest. 1 czerwca 2025 roku – w dzień drugiej tury wyborów – zakończy się kampania prezydencka, a zacznie przygotowanie do wyborów do Sejmu w 2027 roku. Premier Donald Tusk już zdążył zapowiedzieć, że po wyborach prezydenckich odbędzie się zakrojona na szeroką skalę rekonstrukcja rządu. Pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” o tym, że ta rekonstrukcja wcale nie będzie taka łatwa i zapewne przedłuży się do września. Dla koalicji rządzącej, dla szeroko pojętej lewicy również wynik wyborów będzie miał duże znaczenie. Dlaczego?

Reklama

Lewica: Starcie Zandberga, Biejat i... Senyszyn

Rok temu sytuacja lewicy wydawała się prosta: w sejmowym klubie była zarówno Nowa Lewica, jak i partia Razem. Ale rok w polityce to bardzo, bardzo długo. W rzeczywistości jesienią 2024, już po wyborach do PE i wyborach samorządowych, na lewicy doszło do rozłamu. Partia Razem wyszła z klubu, ale grupa polityczek – w tym obecna kandydatka na prezydenta Magdalena Biejat – pozostała w klubie. Biejat i jej sojusznicy założyli zresztą stowarzyszenie „Wspólne Jutro”, ale do samej Nowej Lewicy jako partii się nie przyłączyli. Przed kampanią prezydencką padały kolejne pytania, przede wszystkim o to, czy Razem w tej sytuacji w ogóle wystawi swojego kandydata lub kandydatkę (partia Zandberga nigdy tego wcześniej nie robiła), no i czy tenże kandydat będzie w stanie zebrać podpisy niezbędne do rejestracji. Razem w ubiegłym roku przeszło wewnętrzne wybory, obecne kierownictwo w praktyce zablokowało w nich start popularnej posłance Paulinie Matysiak. Ostatecznie kandydatem jest Adrian Zandberg, któremu udało się zebrać podpisy. Rywalizuje nie tylko z Rafałem Trzaskowskim, na którego przeszło wiele głosów lewicowych, ale i z Magdaleną Biejat i Joanną Senyszyn, która też zebrała podpisy niezbędne do startu. Tego z całą pewnością nie było we wcześniejszych analizach.

Czy wybory prezydenckie zmienią porządek na lewicy?

Zandberg prowadzi swoją kampanię z typowej dla siebie flanki: Razem uznaje się za integralnie lewicową partię, która głosowała np. przeciwko obniżeniu składki zdrowotnej. Kandydat Razem zapowiada też „plan 15-letni” wzmocnienia Polski. Równolegle intensywną kampanię prowadzi jego dawna partyjna koleżanka Magdalena Biejat. Pytanie oczywiście brzmi, kto zdobędzie więcej głosów.

Lewica w koalicji jest w złożonej sytuacji. Jest flankowana przez Razem za brak skuteczności (jak w przypadku składki zdrowotnej), ale i realizuje szereg postulatów czysto lewicowych, głownie poprzez działania ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.