Trump grozi Teheranowi. "Bombardowanie, jakiego nigdy wcześniej nie widziano"

W wywiadzie telefonicznym dla NBC News Trump powiedział, że urzędnicy USA i Iranu rozmawiają na ten temat, ale nie rozwinął tematu.

Tymczasem prezydent Iranu Masud Pezeszkian potwierdził, że Teheran odrzucił propozycję bezpośrednich rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, w odpowiedzi na list Donalda Trumpa wzywający Teheran do zawarcia nowego porozumienia nuklearnego. Iran nie wykluczył jednak rozmów pośrednich.



Od powrotu Trumpa do Białego Domu jego administracja powtarza, że trzeba powstrzymać irańskie plany posiadania broni jądrowej, do czego Teheran dąży pracując nad wzbogacaniem uranu, który to proces, według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w ostatnich miesiącach znacząco przyspieszył.



Iran twierdzi, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy i do tej pory odrzucał groźby Trumpa poniesienia konsekwencji militarnych w przypadku niezawarcia umowy.