Iran odrzucił bezpośrednie negocjacje z USA w odpowiedzi na list Donalda Trumpa

Nie wiadomo, czy Trump zgodzi się na taką formę rozmów. Dotychczasowe pośrednie negocjacje, prowadzone od czasu, gdy w 2018 roku wycofał USA z porozumienia nuklearnego z Iranem, nie przyniosły rezultatów. Tymczasem zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael ostrzegają, że nie pozwolą Iranowi zdobyć broni jądrowej.

Obawy o konfrontację militarną rosną, ponieważ Teheran wzbogaca uran do poziomu bliskiego militarnemu – co do tej pory robiły jedynie kraje posiadające broń atomową.

Iran twierdzi, że jego program ma charakter pokojowy, choć jego przedstawiciele coraz częściej sugerują gotowość do budowy bomby atomowej. Napięcia z USA nasilają się również w związku z sankcjami oraz wojną Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Po upadku zawieszenia broni w niej irańscy oficjele zaostrzyli retorykę.

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu. Napięte stosunki USA – Iran

Od powrotu Trumpa do Białego Domu jego administracja powtarza, że Iran musi zostać powstrzymany przed uzyskaniem broni jądrowej. W lutym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że Iran znacząco przyspieszył wzbogacanie uranu.