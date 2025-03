Sondaż United Surveys. Partia Tuska z największą liczbą mandatów i bez koalicjanta

Żadne ugrupowanie na polskiej scenie politycznej nie zdobyłoby większości do samodzielnego rządzenia - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. W parlamencie znalazłyby się trzy partie, co nie jest dobrą wiadomością dla Koalicji Obywatelskiej, która straciłaby koalicjantów do rządzenia.