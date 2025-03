W ostatnim czasie popierany przez PiS Karol Nawrocki traci poparcie, zaś Sławomir Mentzen – kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich – zyskuje w sondażach. Pogłębione badania ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej” pokazują między innymi, że wyborcy bardzo dobrze oceniają jego cechy osobowościowe i kompetencje.

Pracownia UCE Research przeprowadziła dla portalu Onet badanie, w którym zapytała Polaków o to, czy Mentzen ma ich zdaniem szanse na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich. Co z niego wynika?

Czy Polacy wierzą, że Mentzen może wejść do drugiej tury wyborów prezydenckich? Sondaż

Czy Sławomir Mentzen ma realne szanse na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich? – takie pytanie zadano respondentem w nowym sondażu przeprowadzonym przez pracownię UCE Research na zlecenie portalu Onet.

Badanie wskazuje, że 49,51 proc. respondentów odpowiedziało „tak” – 19,25 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, zaś 30,26 proc. „raczej tak”. Odmiennego zdania jest 33,14 proc. badanych. 13,79 proc. odpowiedziało na zadane w sondażu pytanie „zdecydowanie nie”, natomiast 19,35 proc. – „raczej nie”. Zdania w tej sprawie nie ma 17,36 proc. pytanych.