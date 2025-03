Wybory prezydenckie 2025: Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen ma spójny wizerunek

– Mentzen jest coraz bliżej II tury. Również dzięki słabości Nawrockiego. Jest też coraz lepiej postrzegany przez wyborców – mówi „Rzeczpospolitej” politolog prof. Antoni Dudek. Rzeczywiście, w badaniu ARC Rynek i Opinia wizerunkowo kandydat Konfederacji jest postrzegany jako wykształcony (49 proc.), odważny (43 proc.), stanowczy (41 proc.), mądry (37 proc.), uczciwy (30 proc.) i prezentuje się lepiej niż Nawrocki. Nawet badani, którzy nie są jego wyborcami, postrzegają go jako charyzmatycznego, choć nie empatycznego.

Foto: Paweł Krupecki

Jednak Sławomir Mentzen w oczach wyborców jako prezydent RP nie byłby tak skuteczny jak Rafał Trzaskowski w kluczowych dla Polaków tematach jak bezpieczeństwo, gospodarka czy służba zdrowia. Wygrywa tu za to z kandydatem PiS. I to nawet pod względem pielęgnowania wartości patriotycznych. Jedyny wskaźnik, jaki jest korzystniejszy dla Nawrockiego, to współpraca z USA. W pozostałych prezydenckich obszarach, które są kluczowe dla Polaków, Mentzen jest drugim wyborem po kandydacie KO.

Czytaj więcej Polityka Jak badani postrzegają Karola Nawrockiego? To nie jest drugi Andrzej Duda Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, miał być drugim Andrzejem Dudą, który podbije serca wyborców i szturmem zdobędzie Pałac Prezydencki. Jednak pogłębione badania ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej” pokazują, że w tej chwili bardziej grzęźnie, niż cokolwiek podbija. Wyborcy nie widzą w nim cech, jakich szukają u prezydenta.

– Nie dziwią dobre wskaźniki Mentzena, gdyż ma spójny wizerunek, choćby jako ekonomista. Wypowiada się pewnie i kompetentnie, co mogłaby rozbić tylko konfrontacja podczas debaty z innymi kandydatami czy z dziennikarzami, a tych lider Konfederacji unika – mówi nam prof. Dudek.

Sławomir Mentzen już raz nie wywrócił stolika POPiS

Warto jednak przypomnieć, że w sondażach przed wyborami parlamentarnymi Konfederacja cieszyła się wysokim dwucyfrowym poparciem, oscylując wokół 15 proc., a wyborach dostała połowę tego – 7,16 proc. Po ogłoszeniu wyniku wyborów Mentzen tak mówił o wyniku Konfederacji: – Ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy przewrócić ten stolik i się nie udało.