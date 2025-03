Rafał Trzaskowski prowadzi w wyścigu prezydenckim z wynikiem 36,4 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych dla Polsat News. W poprzednim badaniu kandydat KO otrzymał 35,2 proc., co oznacza wzrost o 1,2 pkt proc.

Na drugim miejscu znajduje się Karol Nawrocki, który uzyskał 25,9 proc. poparcia. W porównaniu do lutowego badania jego wynik spadł o 0,6 pkt proc. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen z wynikiem 18,1 proc., co oznacza wzrost o 2,4 pkt proc. wobec 15,7 proc. w poprzednim sondażu. Różnica między kandydatem popieranym przez PiS a kandydatem Konfederacji zmniejszyła się do 7,8 pkt proc.

Nowy sondaż IBRIS: Szymon Hołownia z coraz mniejszym poparciem

Na czwartym miejscu znalazł się Szymon Hołownia z wynikiem 5,4 proc., podczas gdy w poprzednim badaniu miał 6,2 proc. Kolejną pozycję zajęła Magdalena Biejat, zdobywając 2,6 proc. poparcia (spadek z 3,3 proc.). Adrian Zandberg uzyskał 2,5 proc., notując wzrost z 1,4 proc.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Sondaże bezlitosne dla kandydata PiS. Czy wystawienie Karola Nawrockiego było błędem? PiS liczył, że bezpartyjny kandydat Karol Nawrocki zdobędzie wyborców spoza twardego elektoratu partii. Najnowsze sondaże pokazują, że nie tylko nie poszerzył poparcia, jakim cieszy się PiS, ale zdobył też wielki elektorat negatywny. Czy Jarosław Kaczyński postawił na złego kandydata?

Dalsze miejsca zajęli: Krzysztof Stanowski – 2,2 proc. (wzrost z 0,5 proc.), Marek Jakubiak – 0,9 proc. (spadek z 1 proc.), Grzegorz Braun – 0,5 proc. (wzrost z 0,4 proc.). Innego kandydata wskazało 0,1 proc. respondentów, a odpowiedź „Nie wiem/Trudno powiedzieć” wybrało 5,4 proc. (spadek z 9,9 proc.).