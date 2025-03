Wybory prezydenckie 2025: Magdalena Biejat najgorzej oceniana pod względem kompetencji

Co gorsza, nie lepiej to wygląda w kwestii kompetencji. Wyborcy nie wierzą w jej sprawczość w sprawach priorytetowych dla prezydenta, czyli – jak wskazują – bezpieczeństwa i gospodarki, gdzie oceniają ją znacznie gorzej niż całą resztę kandydatów. Doceniają jej kompetencje jedynie w obszarze praw kobiet, ale i tu zdecydowanie przegrywa z Rafałem Trzaskowskim (29 proc. do 47 proc. wskazań).

Z dobrych informacji widać tylko jedną – nie ma dużego elektoratu negatywnego. 30 proc. wskazań pod hasłem „na pewno nie zamierzam na nią głosować” to ex aequo z Szymonem Hołownią najlepszy wynik w stawce pięciu kandydatów z najwyższym poparciem społecznym.

Wyborcy lewicy będą woleli na prezydenta Magdalenę Biejat czy Adriana Zandberga?

Kandydatkę najlepiej jednak opisuje inna liczba z naszych pogłębionych badań – jedynie 5 proc. jej własnych wyborców chce oddać na nią głos z uwagi na osobowość i charyzmę kandydata. Dla ponad 60 proc. z nich najważniejsze są poglądy polityczne i ideologiczne – to po prostu wyborcy lewicy, więc głosują na lewicowego kandydata, jakikolwiek by on był. Jednak patrząc na przepaść, jaka dzieli poparcie dla Biejat od deklarowanego poparcia dla partii Nowa Lewica, myślą tak daleko nie wszyscy wyborcy z sercem po lewej stronie. A że nietrudno sobie wyobrazić, że Adrian Zandberg, drugi lewicowy kandydat, mógłby być oceniany przez badanych trochę lepiej, w ogonie stawki szykuje się ciekawe starcie. Zandberg z uwagi na znikome poparcie na tym etapie prezydenckiego wyścigu nie załapał się do piątki głównych kandydatów i nie uwzględniliśmy go w naszych badaniach.

Uwagę zwraca, że wśród cech prezydenckich, na jakie wskazują badani, próżno szukać wysoko takich, które kojarzą się z lewicą, jak „dobry” czy „empatyczny”. Może więc to nie jest urząd dla ludzi lewicy? Choć dwie kadencje Aleksandra Kwaśniewskiego wydają się temu przeczyć.