Przedstawicieli brytyjskiego rządu zaniepokoiła zapowiedź Muska, dyrektora generalnego SpaceX i Tesli, właściciela serwisu X, który oświadczył, że zamierza przekazać partii Reform UK Nigela Farage'a ok. 100 mln dolarów (ok. 80 mln funtów). W 2024 roku wysokość darowizn uzyskanych przez Reform UK wyniosła ok. 4,5 mln funtów. Z kolei rządząca Partia Pracy uzyskała otrzymała w 2024 roku od darczyńców ok. 60,5 mln funtów.



Elon Musk może dziś wesprzeć Reform UK za pośrednictwem brytyjskiego oddziału firmy X