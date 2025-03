Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że plan dozbrajania Europy przewiduje zaciągnięcie przez Unię Europejską pożyczek w wysokości 150 mld euro na projekty związane z umacnianiem obronności państw UE, a także poluzowanie dyscypliny budżetowej państw członkowskich w zakresie wydatków obronnych i możliwość przesuwania środków w ramach unijnego budżetu. Wśród „krytycznych obszarów” wymagających wzmocnienia w ramach dozbrajania Europy, znalazły się między innymi obrona powietrzna i przeciwrakietowa, systemy artyleryjskie, amunicja oraz „Tarcza Wschód”.

Reklama

„Tarcza Wschód” krytycznym obszarem w dozbrajaniu Europy

W tzw. Białej Księdze, przedstawionej w środę przez KE, zaznaczono między innymi, że obecność amerykańskich sił zbrojnych w Europie przyczyniła się do jej uzależnienia od USA. „Nadmierne poleganie na ochronie ze strony Stanów Zjednoczonych osłabiło zdolność Europy do samoobrony i jej autonomię działania we własnym sąsiedztwie. Jedynym sposobem na przezwyciężenie tej zależności jest rozwijanie niezbędnych zdolności poprzez wspólne europejskie projekty (...), szczególnie teraz, gdy Stany Zjednoczone rozważają zmianę podejścia” – czytamy.

Czytaj więcej Wojsko Tarcza Wschód. Fakty i mity o umocnieniach przy wschodniej granicy Nie powstanie zwarty pas fortyfikacji przy wschodniej granicy, za to zostaną stworzone warunki do budowy umocnień. Nie ma się co spodziewać fajerwerków.

Komisja Europejska wskazała siedem obszarów, w których Unia Europejska ma duże braki, a których wypełnienie uznaje za kluczowe dla wzmocnienia obronności. Są to: obrona powietrzna i przeciwrakietowa, systemy artyleryjskie, amunicja i pociski, drony i systemy antydronowe, mobilność wojskowa, wykorzystanie sztucznej inteligencji, innowacyjnych technologii w obronności, a także strategiczne czynniki wspomagające zdolności obronne i ochrona infrastruktury krytycznej. To właśnie w ramach ostatniego z obszarów wymieniono „Tarczę Wschód dla ochrony granicy lądowej”.

Polska już wcześniej zabiegała o to, by „Tarcza Wschód” znalazła się w tzw. Białej Księdze – miało to bowiem otworzyć drogę do finansowania tego projektu przez UE.