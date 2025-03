Rozmówcy „Rzeczpospolitej” z KO zwracają uwagę, że kolejny już tydzień wyścigowi o Pałac Prezydencki kierunek narzucają sprawy geopolityczne. – To nie jest jednak coś, co nam szkodzi. Wręcz przeciwnie – zastrzega nasz informator. Biorąc więc pod uwagę sprzyjające dla nich okoliczności i dzisiejsze sondaże, doradcy Rafała Trzaskowskiego mogą już myśleć o tym, co zdarzy się na początku sierpnia, gdy zaprzysiężony zostanie nowy prezydent. Czy mają już gotowy plan na początek kadencji?

– Nie chcemy niczego robić pochopnie ani niczego deklarować przed terminem – mówi jeden z naszych rozmówców, zastrzegając, że nie będzie dzielił skóry na niedźwiedziu. Jednak nieoficjalnie przyznaje, że rzeczywiście opracowywany jest plan ofensywy legislacyjnej, czyli ustaw, jakie mają pojawić się w Sejmie od razu po czerwcowych wyborach.

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisze ustawy zawetowane przez prezydenta Andrzeja Dudę

Śląsk, 7 grudnia 2024 roku. W trakcie dużej, przygotowanej z ogromnym rozmachem konwencji w Gliwicach Rafał Trzaskowski wygłasza swoje wystąpienie dotyczące rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Zapowiada podpisanie ustaw, które będą jego priorytetem. – Musimy przygotować pakiet ustaw, który będzie gotowy po to, żeby wprowadzić te zmiany, które dla nas są najważniejsze, już w pierwszych godzinach, pierwszych dniach po wygranych wyborach. Jestem przekonany, że dokładnie to zrobimy, bo wygramy wybory prezydenckie – powiedział. I wspomniał, że jako pierwszą podpisze ustawę o języku śląskim, która została zawetowana przez Andrzeja Dudę.

– Podstawowy kierunek to wszystkie ustawy, które prezydent zawetował – potwierdza informator „Rzeczpospolitej”.

Ofensywa legislacyjna prezydenta Rafała Trzaskowskiego? Najpierw sądownictwo

Szerokim echem w ostatnich dniach odbiło się zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawy incydentalnej. To już kolejna decyzja prezydenta blokująca zmiany w sądownictwie. Nasi rozmówcy z KO zdradzają, że to właśnie kwestie sądownictwa będą priorytetem po wyborach prezydenckich, jeśli wygra je Rafał Trzaskowski.