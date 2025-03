I to pokazuje cały problem, który PiS ma ze swoim kandydatem. PiS przekonywało, że Nawrocki, nie należąc do PiS, jest w stanie przyciągnąć wyborców, którzy samego PiS nie lubią, lub się do tej partii zrazili po ośmiu latach rządów. Teraz, na konwencji programowej, na scenę wychodzić musi Jarosław Kaczyński i powiedzieć, że to kandydat partyjny, to „nasz kandydat i innego nie ma”. To, co wyglądało świetnie w badaniach przed kampanią, w realnej walce kandydatów się nie sprawdza.

PiS uważał, że Karol Nawrocki jako kandydat bezpartyjny przyciągnie nowych wyborców. Ale nie przyciągnął nawet wyborców PiS i musiał go osobiście poprzeć Jarosław Kaczyński. Uważał, że Nawrocki będzie do zaakceptowania przez elektorat Konfederacji. Ale to Mentzen okazał się bardziej wiarygodny od Nawrockiego dla wyborców Konfederacji a nawet części wyborców PiS

Dlaczego Sławomir Mentzen jest dla elektoratu prawicy bardziej wiarygodny niż Karol Nawrocki

PiS trafnie rozpoznał, wybierając kandydata, że kluczowy dla wyniku tych wyborów będzie elektorat Konfederacji. I uznał, że bardziej konfederacki, niż konkurenci z PiS Nawrocki, będzie bardziej pasował wyborcom formacji Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena niż np. Mateusz Morawiecki, którego Konfederacja bardzo mocno krytykowała, gdy był premierem. Ta kalkulacja była słuszna, ale nie przewidywała jednego zjawiska. Zjadanie koalicjantów przez Koalicję Obywatelską, wraz z rosnąca polaryzacją na linii KO i PiS sprawiło, że Konfederacja zaczęła rosnąć. Zaczęli na nią, z sympatią, patrzeć wyborcy Trzeciej Drogi, a młodzi wyborcy, chcący zaprotestować przeciw ostatnim dwudziestu latom, gdy na przemian rządził Donald Tusk albo Jarosław Kaczyński, uznali Konfederację za jedyną obecnie partię protestu. W dodatku wzrost Konfederacji jest tez efektem grillowania PiS przez Tuska. Skoro w Polsce jest tak dużo wyborców prawicy, a rządzący wywlekali kolejne brudy rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, działania KO wpychały dotychczasowych wyborców PiS w objęcia Konfederacji. Mentzenowi i Konfederacji pomogło też wyrzucenie Grzegorza Brauna. Polityk ten uchodzi za takiego radykała, że zraża do siebie wielu wyborców. Z jednej strony był dla części elektoratu gwarancją trwania przy ultrakatolickiej i nacjonalistycznej agendzie – ale gdy wystartował w wyborach sam, okazało się, że może liczyć na 2 proc. poparcia. A jednocześnie jego odejście otworzyło Konfederację i Sławomira Mentzena na wyborców bardziej umiarkowanych.

W efekcie to Mentzen okazał się bardziej wiarygodny od Nawrockiego dla elektoratu Konfederacji, ale być może również dla części elektoratu PiS.