– Oczywiście na poziomie deklaracji Amerykanie będą próbowali wywrzeć nacisk na Rosję. Ale jest chyba jasne zrozumienie (u nich) tego, że administracja Trumpa ma mało środków nacisku – w przeciwieństwie do Ukrainy. Grożenie nowymi sankcjami jest problematyczne, cła nie ma po co wprowadzać, bo obroty handlowe są minimalne. Dlatego z Rosją będą musieli rozmawiać jak równy z równym – sądzi Dudakow.

Czy Kreml liczy na osłabienie gospodarki USA z powodu działań Trumpa?

„Wszystko rozstrzygną monarchowie” – opisał to inny moskiewski politolog, sugerując, że rozmowa Trump–Putin zadecyduje o wszystkim. A takich dyskusji o podziale świata na sfery wpływów Putin chce najbardziej, nie wiadomo jednak, czy pójdzie na jakiekolwiek ustępstwa, by je osiągnąć.

– Rosjanie będą naciskać na Amerykanów: niech Ukraina uzna okupowane terytoria rosyjskimi, i wtedy będziemy negocjować. To będzie test na obecnej administracji amerykańskiej, bo nie sądzę, by Ukraina zgodziła się na to – uważa rosyjski niezależny politolog Władisław Faraponow.

Zachodnie służby wywiadowcze wskazują jednak, że Putin wcale nie chce kończyć wojny. Prawdopodobnie doszedł do wniosku, że teraz on jest górą. Poza przewagą na froncie rosyjscy eksperci pewnie wskazują mu na pogarszającą się sytuację gospodarczą USA, która sprawi, że „nikt nie będzie miał w Waszyngtonie głowy do wojny w Ukrainie”.

Podobnie sądzą Ukraińcy, ale wskazują też, że poza obwodem kurskim sytuacja rosyjskiej armii na froncie wcale nie jest tak dobra. – Powoli przechwytujemy inicjatywę. To nie tylko taktyczne sukcesy w pobliżu Pokrowska, ale i w kilku innych miejscach – mówi jeden z kijowskich ekspertów wojskowych. Nie wydaje się, by Ukraińcom udało się wiele odbić, ale jednak to oni obecnie posuwają się naprzód w Donbasie.