Polityk zapytany został także o to, czy jeśli Nawrocki zostanie prezydentem, będzie odpowiednia współpraca między rządem a prezydentem, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa Polski. - Będzie to co najmniej dobra współpraca. Nawrocki wyszedł z propozycją wyjęcia kwestii bezpieczeństwa ze sporu publicznego. To nie Karol Nawrocki raz na dwa dni wrzuca jątrzącego tweeta oskarżającego wszystkich o najgorsze. Nie wiem czy (Tusk) sobie tak kompensuje brak sprawczości, czy wylewa frustracje. To nie Nawrocki dolewa ciągle oliwy do ognia – stwierdził.

Czytaj więcej Polityka Fogiel: Nowa władza łamanie prawo. W PiS nigdy nie było pobłażania W PiS nigdy nie było pobłażania, udowadnialiśmy to wielokrotnie - powiedział w rozmowie z Polsat News poseł PiS Radosław Fogiel. Jak stwierdził, działania służb ws. Funduszu Sprawiedliwości mają "charakter polityczny”.

Radosław Fogiel o Trumpie: Nie jest w interesie Polski skłócanie się z prezydentem USA

Radosław Fogiel mówił także o współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem. - Interesem naszego kraju – ponieważ nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od sojuszu z USA – jest współpraca, niezależnie od tego czy administracja jest republikanów czy demokratów. Pokazywał to dobrze Andrzej Duda – miał dobre relacje z Joe Bidenem i ma dobre relacje z Donaldem Trumpem - zauważył polityk.

PiS – i mówimy to od zawsze, bo taka jest brutalna rzeczywistość – definiuje polski interes narodowy jako niezwykle zależny od NATO. A w NATO najsilniejszym partnerem są USA. Nie jest w interesie Polski skłócanie się z tym czy innym prezydentem. Jeśli zaś chodzi o ostatnie wypowiedzi, to oczywiste jest, że jeżeli słyszymy w kontekście Rosji słowo „reset” to przywołuje to bardzo niedobre skojarzenia. Mogę się domyślać – bo pisali o tym analitycy – że prawdopodobnie urodziła się w tej administracji koncepcja, że da się odciągnąć Rosję od Chin. Ja osobiście jestem sceptyczny, bo my w Polsce znamy Rosję dużo lepiej - powiedział Fogiel. - USA nie od dziś definiują Chiny jako głównego konkurenta i wiedzieliśmy o tym już od dawna, tylko niektórzy zamykali oczy - dodał. - Znając Rosję zakładałbym, że nic z tego nie wyjdzie. Rozumiem, że Trump chce sukcesu i tego, żeby mówili, że uda mu się zaprowadzić pokój na Ukrainie, ale moim zdaniem – jeśli chodzi o oderwanie Rosji od osi zła – tego się raczej nie da zrobić, bo Rosja jest immanentną częścią tej osi zła. I tu jest rola Polski – żeby ten punkt widzenia przedstawiać Amerykanom i zadbać o to, żeby polski interes był wzięty pod uwagę - zaznaczył

- Jak nasza dyplomacja ma działać, kiedy w Waszyngtonie nie mamy dyplomaty w randze ambasadora, kiedy minister spraw zagranicznych sugerował, że Trump będzie miał w Moskwie azyl, a premier nazywał go ruskim agentem w kampanii wyborczej? To paraliżuje możliwości naszej dyplomacji – stwierdził też poseł PiS.