Mike Waltz: Trwają ustalenia terminu negocjacji z Rosją

Waltz o warunkach przywrócenia pomocy dla Ukrainy

W orędziu o stanie narodu, wygłoszonym przed Kongresem, Trump oświadczył, że Ukraina jest gotowa podpisać umowę o wydobyciu minerałów ze Stanami Zjednoczonymi. W tej sprawie, jak mówił, otrzymał od Zełenskiego list, ale zdementowali to ukraińscy urzędnicy wyjaśniając, że gotowość do rozmów Zełenski wyraził we wpisie w mediach społecznościowych.



W środę doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Mike Waltz przekazał w wywiadzie dla Fox News, że deklaracja Zełenskiego była „pierwszym dobrym krokiem”.

Mówił także, że prezydent USA jest gotów rozważyć wznowienie pomocy dla Ukrainy, ale tylko pod warunkiem, jeśli "zostaną zorganizowane rozmowy pokojowe i podjęte zostaną środki budowy zaufania".

Mike Waltz rozmawiał z Andrijem Jermakiem. Zapowiada twardą dyplomację

W rozmowie z Fox News Waltz powiedział, że trwają ustalenia terminu negocjacji z Rosją. W tej sprawie Waltz rozmawiał z szefem Biura Prezydenta Andrijem Jermakiem. Uściślił, że rozmawiano o zespole negocjacyjnym i dacie i miejscu jego spotkania.

- Dzisiaj i wczoraj zrobiliśmy pozytywny krok naprzód, będziemy negocjować pokój i już rozmawiamy o środkach budowy zaufania, które następnie przekażemy Rosjanom - powiedział Waltz.