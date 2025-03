Bloomberg, powołując się na przedstawiciela Departamentu Obrony podał, że Trump wstrzymał całość pomocy, która nie trafiła dotychczas na Ukrainę. Nad Dniepr nie dotrze więc również ta broń, która opuściła już USA i obecnie jest transportowana w stronę Ukrainy drogą powietrzną lub morską, a także znajduje się na terenie Polski, skąd miała być przerzucana nad Dniepr (w Rzeszowie od początku wojny funkcjonuje hub logistyczny, przez który przechodzi większość wsparcia wojskowego dla Ukrainy).



Donald Trump wstrzymuje pomoc wojskową przyznaną Ukrainie przez Joe Bidena

Jedną z ostatnich decyzji ustępującej administracji Joe Bidena było przekazanie Ukrainie pomocy wojskowej z magazynów amerykańskiej armii o wartości 3,85 mld dolarów. Decyzja Trumpa oznacza, że również część tej pomocy nie trafi na razie na Ukrainę.



Czytaj więcej Dyplomacja Jest stanowisko MSZ po decyzji Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy Decyzja Donalda Trumpa została podjęta bez żadnych informacji i konsultacji ani z sojusznikami z NATO, ani z grupy Ramstein, zajmującej się wsparciem walczącej Ukrainy - poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Źródła amerykańskie informują o wstrzymaniu, a nie anulowaniu pomocy, co oznacza, że w przyszłości może ona trafić na Ukrainę. Administracja USA ma jednak również dokonać przeglądu tej pomocy, aby „upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania konfliktu”. Biały Dom sygnalizuje, że jest zdeterminowany, by jak najszybciej doprowadzić do pokoju na Ukrainie.



Wstrzymana pomoc wojskowa od USA obejmuje amunicję artyleryjską, pociski precyzyjne do zestawów HIMARS i broń przeciwpancerną, a także amunicję do zestawów przeciwlotniczych. Ukraińska przestrzeń powietrzna jest chroniona skutecznie m.in. przed pociskami balistycznymi i hipersonicznymi przede wszystkim dzięki amerykańskim zestawom Patriot, które są w stanie skutecznie zwalczać tego rodzaju pociski.