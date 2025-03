Sondaż. Czy w sytuacji kryzysowej Radosław Sikorski sprawdziłby się lepiej niż Rafał Trzaskowski?

Pracownia Opinia24 na zlecenie Radia ZET pytała wcześniej, który z proponowanych polityków z obozu Prawa i Sprawiedliwości sprawdziłby się zdaniem ankietowanych lepiej w obliczu potencjalnych zagrożeń. Uczestnicy sondażu wybierali między obecnym kandydatem z poparciem PiS Karolem Nawrockim, byłym premierem Mateuszem Morawieckim i byłym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.

O to samo spytano w przypadku kandydata Koalicji Obywatelskiej. Czy kontrkandydat Rafała Trzaskowskiego w prawyborach prezydenckich zorganizowanych w PO – Radosław Sikorski – sprawdziłby się lepiej na stanowisku prezydenta w przypadku sytuacji zagrożenia dla kraju?

Gdyby Rosja napadła na Polskę

Opinia24 zadała Polakom cztery pytania, dotyczące różnych scenariuszy. Pierwsze z nich dotyczyło wojny: „Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Kto lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku ataku Rosji na Polskę?”. Ankietowani do wyboru mieli – oprócz wskazania nazwiska – możliwość wskazania opcji: „żaden z nich by sobie nie poradził”, „każdy z nich tak samo by sobie poradził” oraz „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Największa grupa ankietowanych – 31 proc. - uważa, że „żaden z nich”. Odpowiedź „każdy z nich” wskazało 16 proc. uczestników badania, odmówiło odpowiedzi 14 proc. zapytanych.