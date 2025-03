Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że „ponownie pragnie podkreślić zaangażowanie Ukrainy na rzecz pokoju”. Słowa polityka stoją to w opozycji do tego, co twierdzi Donald Trump – prezydent USA jest bowiem zdania, że Zełenski „nie chce pokoju”.

Zełenski: Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy

„Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa zasiąść do stołu negocjacyjnego tak szybko, jak to możliwe, aby przybliżyć się do trwałego pokoju. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi współpracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój” – czytamy we wpisie Zełenskiego opublikowanym w serwisie społecznościowym X.

Ukraiński prezydent zaznaczył także, że jego kraj „jest gotowy działać szybko, by zakończyć wojnę”. „Jeśli Rosja zrobi to samo, pierwszymi krokami mogłyby być uwolnienie więźniów i rozejm w powietrzu – zakaz użycia rakiet, dronów dalekiego zasięgu, bomb przeciwko infrastrukturze energetycznej i innym obiektom cywilnym – oraz natychmiastowy rozejm na morzu” – czytamy. „Następnie chcemy bardzo szybko przejść przez kolejne etapy i współpracować z USA w celu uzgodnienia solidnego, ostatecznego porozumienia” – dodał Zełenski.