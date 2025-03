Joanna Mucha: Toniemy w histerii. Demokraci biegną w przepaść i stadami wpadają w pułapkę

Zamiast debaty publicznej mamy dziś na świecie fake debatę. Odmówmy udziału w niej

W ten sposób radykałowie, populiści i agenci wpływów sprawili, że zamiast debaty publicznej mamy dziś na świecie fake debatę. Rozmawiamy długo i z wielkim zaangażowaniem o tematach, których literalnie nie ma (np. „zamach stanu” Święczkowskiego), mają marginalne znaczenie albo też stawiają rzeczywisty problem w strywializowanej perspektywie. A życie toczy się obok, problemy ludzi narastają. Zdolność kredytowa, koszty życia, zdrowie, edukacja, włączenie społeczne, mobbing, emerytury, komunikacja publiczna – to jedynie przykłady. Nasz wyborca wcześniej czy później zada sobie pytanie o to, czy warto na nas głosować, skoro nie rozwiązujemy jego problemów. Bo uczestniczenie w fake debacie nie rozwiązuje żadnego problemu.

Od roku mozolnie odbudowujemy porządek konstytucyjny. Tak samo musimy odbudować zasady prowadzenia debaty publicznej. Debata publiczna jest esencją demokracji – to na jej podstawie ludzie wybierają swoją reprezentację. Dzisiaj zamiast tej esencji mamy destylat z toksycznych narracji radykałów, populistów i zdrajców – i niemoc demokratów w narzuceniu własnych tematów. Interesy elektoratu zniknęły w odmętach absurdu. Bez naprawienia tego elementu demokratycznego państwa nie ruszymy z miejsca.

Odpowiedź demokraty na histeryczną narrację musi być krótka i kaloryczna. Niezbędne są jej trzy elementy: odmowa udziału w fake debacie, obnażenie prawdziwych intencji i powrót do realnych problemów. W idealnym świecie odmowa uczestniczenia w fake debacie rozpoczynałaby się od dziennikarza, który nie podejmowałby tematu fake histerii. Nawet jednak w takiej sytuacji można spodziewać się podniesienia fake narracji przez stronę niedemokratyczną. Reakcja powinna być automatyczna: odmówić i obnażyć.

Ten drugi element reakcji jest stosunkowo łatwy do werbalizacji: „Podnosicie temat po to, żeby skłócić nas z Unią Europejską, żeby wykreować jej fałszywy obraz, mimo że jest to najlepsze miejsce do życia, bo zapewnia dobrobyt i bezpieczeństwo”; „po to, żeby budować wrogość w stosunku do Niemiec naszego partnera biznesowego i sojusznika”; „po to, żeby podważać porządek prawny, który jest fundamentem wspólnoty, warunkiem porządku społecznego i bogacenia się”; „po to, żeby nas z sobą skłócać, bo skłóceni będziemy słabsi”; „po to, żeby podważać autorytety/naukę/wartości, na których zbudowany jest świat”; „po to, żeby wykreować strach, bo ludzie przestraszeni przestają podejmować decyzje na podstawie racjonalnych i dobrych dla siebie przesłanek”; „po to, żeby zmanipulować, wprowadzić ludzi w stan niepewności” itd., itp.