Wybory prezydenckie 2025 odbędą się za 80 dni. Według sondaży, największym poparciem cieszy się wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który wyprzedza popieranego przez PiS Karola Nawrockiego i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Z badań wynika, że dystans między Mentzenem a Nawrockim się zmniejsza.

Wybory prezydenckie 2025. Czy kandydat Konfederacji wejdzie do drugiej tury?

Czy Konfederacja wierzy, że jej kandydat wejdzie do drugiej tury wyborów? - Zdecydowanie. Gdyśmy nie mieli tej wiary, nie wystawialibyśmy naszego kandydata - odparła w Polsat News europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. - Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Sławomir Mentzen dużo pracy wkłada w swoją kampanię, jak przekracza swoje własne granice w tej kampanii, jaki cel sobie postawił: odwiedzenia wszystkich polskich powiatów. Gdy jeżdżę z nim na trasie, ta energia jest niesamowita. Na spotkania przychodzi od kilkuset do nawet 1300 osób, to jest niesamowite - dodała.

Eurodeputowana zastrzegła, że jej słowa to nie „urzędowy optymizm”, charakterystyczny dla osób ze sztabów wyborczych. - Ten optymizm wynika właśnie z tych spotkań, z tej energii, którą ludzie nam przekazują kiedy jesteśmy - mówiła. Zaznaczyła, że Sławomir Mentzen jako pierwszy rozpoczął trasę i spotkania z wyborcami. - Na początku te spotkania były rzeczywiście różne, chociaż już można było czuć energię i nadzieję, że coś się jednak w narodzie zmienia, że ludzie mają dosyć PO-PiS-u, że chcą wreszcie kogoś spoza tego układu, chcą kogoś nowego - kontynuowała. Zajączkowska-Hernik przekonywała, że Konfederacja to ugrupowanie, które „od wielu lat w zasadzie mówi to samo, ma niezmienione poglądy w wielu kwestiach”. - I ludzie to dostrzegają - oceniła.

„Sławomir Mentzen ma zaplanowaną trasę do ostatniego dnia kampanii wyborczej”

Jak kandydat Konfederacji chce dogonić Karola Nawrockiego? - Robimy swoje. Sławomir Mentzen ma zaplanowaną trasę w zasadzie do ostatniego dnia prezydenckiej kampanii wyborczej. Będziemy spotykać się z Polakami do ostatniej możliwej chwili, natomiast to, co robią inni kandydaci, to już zostawiamy ich sztabom - odpowiedziała europosłanka. Pytana o to, czy w ramach rywalizację o wyborców sztab Mentzena planuje ataki na Nawrockiego Zajączkowska-Hernik odparła, że „fenomenem Konfederacji” jest to, iż pozyskuje ona „wyborców w zasadzie ze wszystkich stron”.