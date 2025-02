Druga tura dla Sławomira Mentzena? Polacy ocenili szanse kandydata Konfederacji

Sławomir Mentzen w sondażach przed wyborami prezydenckimi zajmuje trzecią pozycję, za kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim i kandydatem PiS Karolem Nawrockim. Badanie przeprowadzone w tym tygodniu wskazało, że do Nawrockiego kandydat Konfederacji traci ok. 9 pkt. proc. W innym sondażu Polacy ocenili, czy Mentzen dostanie się do drugiej tury wyborów.