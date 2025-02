Krzysztof Bosak skomentował słowa Donalda Trumpa. „Ostre wypowiedzi w polityce międzynarodowej nie są czymś niespotykanym”

– To, co teraz się dokonuje, to nie jest dążenie do pokoju. To jest na siłę dążenie do zamrożenia wojny, co z pewnością cynicznie wykorzysta kremlowska władza, aby przyspieszyć zbrojenia i przygotowywać kolejną agresję – ocenił gen. Roman Polko, były dowódca GROM-u, komentując działania administracji Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy.