Rafał Trzaskowski o Mateuszu Morawieckim. „ Nie ma pojęcia o polityce europejskiej”

Prezydent Trzaskowski został zapytany, czy „odchudzenie” rządu można było zrobić wcześniej. – To jest rząd koalicyjny, nie zawsze można wszystko zrobić – powiedział. Zapewnił też, że premier podejmuje decyzje samodzielnie. Uchylił się jednak od odpowiedzi, czy ministrów i wiceministrów jest za dużo. – To nie jest pytanie do mnie – stwierdził.

Rafal Trzaskowski zapowiedział, że chciałby być prezydentem innym niż Andrzej Duda, „nie tylko niezależnym, ale i bardzo aktywnym”.

Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie wetował ustaw

- Jestem osobą niezależną i jasno mówię jedno: będę inspirował rząd do działania. Jeżeli nie będzie działania, to ja nie będę Andrzejem Dudą, który po prostu podpisuje ustawy, a sam nie wykazuje się żadna inicjatywą - stwierdził.

Zapewnił też, że jest gotowy na współpracę. – Tam, gdzie trzeba współpracować jeśli chodzi np. o wzmacnianie militarne Ukrainy, będę współpracował – zapowiedział. – Jeśli chodzi o wszystkie inicjatywy dobre dla Polek i Polaków, będę współpracował. Ale będę też sam proponował działania. Będę jasno mówił, tak jak choćby w kwestii 800+ i Ukraińców. Powiedziałem swoje zdanie i rząd stwierdził, że wprowadzi to w życie - przypomniał.